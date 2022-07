Συγκλονισμένος ο πλανήτης παρακολούθησε τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας να πέφτει νεκρός από τη σφαίρα Ιάπωνα, την ώρα που εκφωνούσε προεκλογική ομιλία.

Για «βάρβαρη δολοφονία» ενός «σπουδαίου ανθρώπου» κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στο μήνυμά του για τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε.

«Με βαθιά λύπη έμαθα για τον θάνατο του Σίνζο Άμπε. Δεν θα καταλάβω ποτέ τη βάρβαρη δολοφονία αυτού του σπουδαίου ανθρώπου. Ιαπωνία, οι Ευρωπαίοι θρηνούν μαζί σας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγο και την οικογένειά του» σημειώνει στην ανάρτησή του στο twitter ο κ. Μισέλ.

It is with deep regret that I have learned of the passing of @AbeShinzo



I will never understand the brutal killing of this great man.



Japan, Europeans mourn with you.



My sincerest condolences to his wife and family. https://t.co/AH9JA5s4U0 — Charles Michel (@CharlesMichel) July 8, 2022

«Αυτή η βάρβαρη και άνανδρη δολοφονία του Σίνζο Άμπε συγκλονίζει όλο τον κόσμο» τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της.

Στην ανάρτησή της στο twitter, προσθέτει: «Ένας υπέροχος άνθρωπος, μεγάλος δημοκράτης και υπέρμαχος της πολυμερούς παγκόσμιας τάξης έφυγε από τη ζωή. Θρηνώ με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλο τον λαό της Ιαπωνίας».

A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away.



I mourn with his family, his friends and all the people of Japan.



This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world. pic.twitter.com/ztSJnlDsi6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται στο πλευρό του λαού της Ιαπωνίας αυτή τη σκοτεινή στιγμή» αναφέρει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα στο μήνυμά της για τη δολοφονία Άμπε.

«Θλιμμένη και συγκλονισμένη από τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε κατά τη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης στη Νάρα. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του και σε όλο τον ιαπωνικό λαό», σημειώνει η κ. Μετσόλα σε ανάρτησή της στο twitter.

.@EP_President Μετσόλα:



Θλίψη & σοκ από δολοφονία πρώην ΠΘ Ιαπωνίας Shinzo Abe κατά την διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης στην Nara.



Συλλυπητήρια σε οικείους του και λαό Ιαπωνίας.



Το @Europarl_EL συμπαραστέκεται σε Ιαπωνία 🇯🇵 αυτήν την σκοτεινή στιγμή. https://t.co/9LJHgy2Dqc — Ευρ. Κοινοβούλιo (@Europarl_EL) July 8, 2022

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ για «την αποτρόπαιη δολοφονία» του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε.

Ειδικότερα, ο κ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter: «Βαθιά λυπημένος για την αποτρόπαιη δολοφονία του Σίνζο 'Αμπε, υπερασπιστή της δημοκρατίας και φίλου και συναδέλφου μου εδώ και πολλά χρόνια. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τον Πρωθυπουργό Φουμίο Κισίντα, και στον λαό της (χώρας) εταίρου του ΝΑΤΟ, την Ιαπωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Deeply saddened by the heinous killing of Shinzo Abe, a defender of democracy and my friend & colleague over many years. My deepest condolences to his family, PM @kishida230 & the people

of #NATO’s partner #Japan at this difficult time. pic.twitter.com/8rtdb0G11S — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 8, 2022

Για «αποτρόπαιη επίθεση» εναντίον του Άμπε κάνει λόγο ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρο: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από την αποτρόπαιη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό Σίνζο 'Αμπε. Το Βέλγιο στέλνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον λαό της Ιαπωνίας», σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twiter ο Αλεξάντερ Ντε Κρο.

Πηγή: skai.gr

