Μαθητής σκοτώθηκε μετά τον τραυματισμό του από σφαίρα μέσα στο λύκειο της Βόρειας Καρολίνας όπου φοιτούσε, ανακοίνωσε η αστυνομία της αμερικανικής πολιτείας, διευκρινίζοντας πως συνέλαβε έναν ύποπτο.

Η αστυνομία της πόλης Ουίνστον-Σάλεμ έστειλε μέλη της το μεσημέρι στο λύκειο Mount Tabor, ανέφερε η αρχηγός της, η Κατρίνα Τόμπσον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης βρήκαν μέσα στο σχολείο μαθητή τραυματισμένο από σφαίρα, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Εκεί «υπέκυψε στα τραύματά του», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας με δάκρυα στα μάτια. Δεν διευκρίνισε την ηλικία του θύματος.

Ένας ύποπτος, συμμαθητής του νεαρού, συνελήφθη ώρες αργότερα.

Έπειτα από έναν χρόνο που πέρασε κυρίως με τηλεκπαίδευση, η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αληθινή μάστιγα για την αμερικανική κοινωνία.

Ενδεικτικό του συνεχούς κινδύνου είναι το γεγονός πως πρόκειται για το δεύτερο συμβάν οπλοχρησίας μέσα σε λύκειο στη Βόρεια Καρολίνα από την αρχή της εβδομάδας.

Οι τραγωδίες αυτού του είδους καλύπτονται μεν εκτενώς από τοπικά ΜΜΕ, αλλά πλέον σπανίως απασχολούν τα πρωτοσέλιδα ή τους τίτλους των ειδήσεων των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας. Μολονότι το λουτρό αίματος στην Πάρκλαντ, στη Φλόριντα, τον Φεβρουάριο του 2018 (17 νεκροί), συνεχίζει να προκαλεί ως ακόμη και σήμερα σοκ.

A sophomore at Mount Tabor shared this video with me from inside his classroom. He tells me he is safe at this time (courtesy: Thurman Marshall) @ABC45TV #WinstonSalem #MountTabor pic.twitter.com/RTFUEgT8Wt