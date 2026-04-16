Διυλιστήριο στις φλόγες στην Αυστραλία

Η πυροσβεστική έδινε μάχη χθες Τετάρτη για να σβήσει ακόμη ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο ένα από τα δυο διυλιστήρια της Αυστραλίας, που παράγει το 10% των καυσίμων που καταναλώνει η χώρα.

An oil refinery is engulfed in flames after an explosion in Victoria on Wednesday morning.



Viva Energy in Corio, near Geelong, is one of Australia’s last two oil refineries, and the blaze which engulfed it comes amid a global fuel crisis.



The refinery supplies over 50 per cent… pic.twitter.com/ovPkuIGO73 April 15, 2026

Πυροσβέστες κλήθηκαν να μεταβούν στην εγκατάσταση στις 23:15 (τοπική ώρα· 16:15 ώρα Ελλάδας) χθες, έπειτα από εκρήξεις και την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς στο διυλιστήριο της Viva Oil στη Τζιλόνγκ, στην πολιτεία Βικτόρια.

«Η φωτιά δεν έχει ελεγχθεί ακόμη, όμως έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο», ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της Βικτόριας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας πως καίγονται «υγροποιημένο αέριο πετρελαίου και άλλα αέρια».

Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ως αυτό το στάδιο. Η Viva Energy, στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει «καμιά άμεση συνέπεια στις παραδόσεις καυσίμων».

A massive fire has broken out at the Viva Energy refinery, one of only two operational refineries in Australia, which processes about 120,000 barrels of oil per day. pic.twitter.com/aLLAa2jx7X — Breaking911 (@Breaking911) April 15, 2026

Ο ιστότοπος της Viva Energy αναφέρει ότι το διυλιστήριο άνοιξε το 1954 και «μπορεί να επεξεργάζεται ως και 120.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, παράγοντας βενζίνη, ντίζελ, υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, καύσιμα αεροσκαφών κ.λπ. είδη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το διυλιστήριο παράγει «πάνω από το 50%» των καυσίμων που καταναλώνονται στην πολιτεία Βικτόρια και «το 10% των καυσίμων της Αυστραλίας» συνολικά.

Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε μια εβδομάδα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στη Viva Energy και την κυβέρνηση της Αυστραλίας για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των ενεργειακών πόρων, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

🇦🇺 Viva Energy's Geelong refinery one of only TWO operational in Australia is burning right now.

Explosions reported.

Residents told to stay indoors.

Fire started in the motor gasoline production section.



The timing couldn't be worse:



🛢️ Hormuz blockaded global supply already… pic.twitter.com/jvR0Vilof6 — Jack Prandelli (@jackprandelli) April 15, 2026

Πηγή: skai.gr

