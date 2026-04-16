Ο Αραγτσί προειδοποιεί για «επικίνδυνες συνέπειες» από τις προκλήσεις των ΗΠΑ στο Ορμούζ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA αναφέρει ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε για τις συνέπειες των «προκλητικών ενεργειών» των ΗΠΑ στον Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι η τοποθέτηση των ΗΠΑ σε αυτές τις ζωτικής σημασίας πλωτές οδούς θα οδηγούσε σε μια πιο «περίπλοκη κατάσταση» στην περιοχή, τονίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις αποτελούν άμεση απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα.

Σε απάντηση, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ISNA, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών επαίνεσε την «ανθεκτικότητα» του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο Γουάνγκ Γι επιβεβαίωσε εκ νέου την ετοιμότητα του Πεκίνου να βοηθήσει στην προώθηση των διπλωματικών προσπαθειών και στην οριστική παύση των εχθροπραξιών, προσθέτει το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.