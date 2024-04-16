Δημοσιογράφος δολοφονήθηκε στην Κολομβία

Κολομβιανός δημοσιογράφος, ο οποίος ερευνούσε κυρίως υποθέσεις διαφθοράς, δολοφονήθηκε την Κυριακή σε πόλη της βορειοανατολικής Κολομβίας, στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, όπου συνολικά διαπράχθηκαν τουλάχιστον εννιά φόνοι στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Ο Χάιμε Βάσκες, 54 ετών, ήταν δημοσιογράφος, δικηγόρος και αγωνιστής γνωστός επειδή «αποκάλυπτε τη διαφθορά» στην περιοχή, τόνισε ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέτρο, μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο πρόεδρος Πέτρο έδωσε εντολή να διενεργηθεί «έρευνα σε βάθος» για να συλληφθούν οι δράστες.

Στοιχεία και βίντεο κυκλωμάτων παρακολούθησης που δημοσιοποίησαν κολομβιανά ΜΜΕ πιστοποιούν πως ο Χάιμε Βάσκες δολοφονήθηκε την Κυριακή, μέσα σε εμπορικό κατάστημα στην Κούκουτα, μπροστά σε τουλάχιστον δέκα μάρτυρες.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα πρέπει να εξεταστεί και το κινητό τηλέφωνο του δημοσιογράφου, που φέρονται να πείραξαν «δημόσιοι λειτουργοί μετά τον θάνατό του», πρόσθεσε ο κ. Πέτρο.

Συγγενείς του εκλιπόντος επιβεβαίωσαν πως ο λογαριασμός του στην πλατφόρμα WhatsApp χρησιμοποιήθηκε μετά το έγκλημα.

Ο θανών ήταν «αφοσιωμένος» στην «έρευνα και στην ανάδειξη στον δημόσιο διάλογο ζητημάτων για τα οποία πολλοί προτιμούν να μη μιλούν», υπογράμμισε χθες σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό δίκτυο εθνικής εμβέλειας ο Τζόναθαν Μοχίκα, φίλος του Χάιμε Βάσκες.

Μέσω Facebook, ο δημοσιογράφος έκανε εκπομπές στις οποίες αποκάλυπτε παρανομίες σε δημόσιες συμβάσεις και καταχρήσεις εξουσίας των τοπικών αρχών.

«Δεχόταν μόνιμα απειλές» εξαιτίας των αποκαλύψεών του, τόνισε ο κ. Μοχίκα.

Το κολομβιανό ίδρυμα για την ελευθερία του Τύπου (FLIP) καταδίκασε τον φόνο και ζήτησε «ταχεία και σε βάθος έρευνα».

«Η δουλειά του Χάιμε Βάσκες, που αποκάλυπτε παρατυπίες σε δημόσιες συμβάσεις και ενέργειες διαφθοράς, τον είχε κάνει πολύ γνωστό» στους πολίτες, τόνισε ακόμη το ίδρυμα αυτό, που καταμετρά 167 δολοφονίες δημοσιογράφων από το 2006.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του FLIP, 163 δημοσιογράφοι έκαναν γνωστό πως δέχθηκαν απειλές το 2023.

Προχθές Κυριακή η γενική εισαγγελία της Κολομβίας ανέφερε μέσω X ότι ο δράστης της δολοφονίας, αφού πυροβόλησε επανειλημμένα τον δημοσιογράφο και ακτιβιστή, «διέφυγε με μοτοσικλέτα».

Το Σάββατο, άλλοι τρεις άνθρωποι δολοφονήθηκαν μέσα σε εμπορικό κατάστημα στην ίδια πόλη, την Κούκουτα. Ενώ, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας διαπράχθηκαν συνολικά εννέα φόνοι.

Στη συγκεκριμένη περιοχή δρουν πολλές και διάφορες συμμορίες και ένοπλες οργανώσεις — ακροδεξιοί παραστρατιωτικοί, η οργάνωση ανταρτών ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, γκεβαριστές), καθώς και διαφωνούντες της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας), που απέρριψαν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 κι έχουν ξαναπάρει τα όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

