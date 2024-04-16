NASA: Αντικείμενο που διαπέρασε την οροφή σπιτιού στη Φλόριντα προερχόταν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Αντικείμενο που έπεσε από τον ουρανό και διαπέρασε την οροφή και δυο πατώματα κατοικίας στην αμερικανική πολιτεία Φλόριντα νωρίτερα φέτος προερχόταν πράγματι από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ), επιβεβαίωσε χθες η NASA, η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος.

Την 8η Μαρτίου, κάτοικος πόλης στην πολιτεία Φλόριντα βρήκε, και μεταφόρτωσε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Χ φωτογραφία που απαθανάτιζε, γκρίζο, ημι-κυλινδρικό αντικείμενο το οποίο, κατ’ αυτόν, «διαπέρασε την οροφή και δυο ορόφους» του σπιτιού του, προσθέτοντας πως παραλίγο να χτυπήσει τον γιο του. Το παρέδωσε στην υπηρεσία διαστήματος.

Αυτή η τελευταία επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα το σενάριο που είχε υποτεθεί τότε: το αντικείμενο προερχόταν από φορτίο αναλωμένων μπαταριών, απορριμμάτων του ΔΔΣ που απορρίφθηκαν το 2021 και θεωρείτο τότε πως θα έκανε επανείσοδο στη γήινη ατμόσφαιρα και θα καταστρεφόταν «χωρίς κίνδυνο» για οποιονδήποτε.

Το αντικείμενο, βάρους περίπου 700 γραμμαρίων, αποτελείται από κράμα μετάλλου ονομαζόμενο Inconel.

Η NASA τόνισε πως θα διενεργήσει έρευνα προκειμένου αφενός να κατανοήσει γιατί το αντικείμενο δεν καταστράφηκε τελείως όταν μπήκε στη γήινη ατμόσφαιρα κι αφετέρου αν χρειάζεται να αλλάξει πρακτικές και διαδικασίες.

Παρόμοια συμβάντα έχουν καταγραφεί ήδη στο παρελθόν.

Το 2022, οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν ότι απανθρακωμένο συντρίμμι που κατέπεσε σε φάρμα όπου εκτρέφονται πρόβατα προερχόταν από διαστημόπλοιο της SpaceX.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

