Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη του Κέβιν Σπέισι: «Είναι ένας σεξουαλικός νταής» 

Για 12 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος τεσσάρων ανδρών που χρονολογούνται μεταξύ 2001 και 2013 δικάζεται εδώ και δύο ημέρες στο Λονδίνο ο οσκαρικός σταρ του Χόλυγουντ και πρωταγωνιστής του “House of Cards " Κέβιν Σπέισι.

Ο 63χρονος ηθοποιός ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Old Vic στο Λονδίνο μεταξύ 2004 και 2015, περίοδο κατά την οποία συνέβησαν τα περισσότερα από τα καταγγελόμενα περιστατικά.

Σήμερα, η εισαγγελέας της έδρας Christine Agnew χαρακτήρισε τον Σπέισι «σεξουαλικό νταή που φαινόταν ότι απολαμβάνει να κάνει τους άλλους να αισθάνονται ανίσχυροι και άβολα» καθώς και άντρα «που επιτίθεται σεξουαλικά σε άλλους άνδρες».

Oscar-winning Hollywood actor Kevin Spacey was on Friday described as a "sexual bully", as prosecutors opened their case against him in London for a string of sexual offence charges.https://t.co/GMSwTALtEO