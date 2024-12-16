Ο λόγος στους κατηγορούμενους: έπειτα από τριάμισι μήνες που έχει διαρκέσει η ακροαματική διαδικασία, οι 50 άνδρες που κατηγορούνται για τον κατά συρροή βιασμό της Ζιζέλ Πελικό θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να απευθυνθούν στο δικαστήριο σήμερα. Στη συνέχεια οι δικαστές θα συνεδριάσουν και αναμένεται να ανακοινώσουν την απόφασή τους την Πέμπτη το πρωί.

Πενήντα ένας κατηγορούμενοι, ηλικίας 27 με 74 ετών, δικάζονται από τις 2 Σεπτεμβρίου επειδή επί σχεδόν δέκα χρόνια βίαζαν την 71χρονη σήμερα Ζιζέλ Πελικό στο σπίτι της στη Μαζάν, αφού πρώτα την είχε ναρκώσει ο πρώην πλέον σύζυγός της, ο οποίος επίσης τη βίαζε.

Αυστηροί όροι στην τελευταία απολογία τους

Σήμερα από τις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας) οι 50 κατηγορούμενοι – καθώς ένας δικάζεται ερήμην—θα μπορέσουν να πάρουν τον λόγο, αν το επιθυμούν, με βάση όμως αυστηρούς κανόνες.

«Αυτή θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για κάθε έναν από τους κατηγορούμενους να προσθέσει πιθανόν μια λέξη. Στόχος δεν είναι να επαναλάβει όσα ήδη είπαν οι δικηγόροι τις προηγούμενες ημέρες», προειδοποίησε την Πέμπτη ο Ροζέρ Αρατά, πρόεδρος του δικαστηρίου της Αβινιόν όπου διεξάγεται η δίκη.

Ο πρώτος που θα μιλήσει είναι ο 72χρονος πρώην σύζυγός της Ντομινίκ Πελικό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι με βάση τη σειρά με την οποία εξετάστηκαν οι υποθέσεις τους, ξεκινώντας από τον Ζαν-Πιέρ Μ. 63 ετών. Αυτός δεν κατηγορείται μόνο για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό, αλλά και επειδή νάρκωνε και τη δική του σύζυγο την οποία βίαζε μαζί με τον Ντομινίκ Πελικό.

Οι ποινές

Η εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί στον Ντομινίκ Πελικό η μέγιστη ποινή, δηλαδή 20 χρόνια κάθειρξη, καθώς θεωρείται ο εγκέφαλος αυτού του εγκλήματος.

Για 49 κατηγορούμενους η εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθούν ποινές από 10 έως 18 χρόνια κάθειρξη, ενώ μόνο για έναν, ο οποίος δεν βίασε την Πελικό, έχει προτείνει ποινή τεσσάρων ετών φυλάκισης.

Οι πέντε δικαστές θα αποσυρθούν σήμερα για να συνεδριάσουν και αναμένεται να ανακοινώσουν την απόφασή τους το πρωί της Πέμπτης, όμως, όπως εξήγησε ο Αρατά, «αν χρειαστούμε επιπλέον χρόνο, η ανακοίνωση της απόφασης μπορεί να γίνει το απόγευμα της Πέμπτης ή την Παρασκευή το πρωί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.