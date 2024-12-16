Ζελένσκι: Δύσκολη η κατάσταση στο Κουράχοβε, αλλά απαιτείται δύναμη στο μέτωπο του Κουρσκ

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε, αργά το βράδυ της Κυριακής, την κατάσταση στο Κουράχοβε της Περιφέρειας Ντονέτσκ ως δύσκολη, τονίζοντας την ανάγκη για «δύναμη στο μέτωπο του Κουρσκ» για να επιτευχθούν «τα σωστά αποτελέσματα» στη διπλωματία.



«Και φυσικά, σήμερα έλαβα μια αναφορά από τον Ανώτατο Διοικητή (Ολεξάντερ Σίρσκιι) για την κατάσταση στο μέτωπο και στις περιοχές της επιχείρησης Κουρσκ. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη στον τομέα του Ποκρόφσκ και στο Κουράχοβε. Είμαι ευγνώμων σε όλες τις μονάδες που σκοτώνουν τους κατακτητές εκεί».



«Θα ήθελα επίσης να εκφράσω ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στους πολεμιστές μας στην περιοχή του Κουρσκ – χρειαζόμαστε δύναμη εκεί για να επιτύχουμε τα σωστά αποτελέσματα για την Ουκρανία και τους Ουκρανούς στη διπλωματία» ξεκαθάρισε ο Ουκρανός πρόεδρος.



Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία απαιτεί μια αξιόπιστη και εγγυημένη ειρήνη.



«Αναμφίβολα θα πετύχουμε τους στόχους μας», επισήμανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Μόσχα: "Καταλάβαμε νέο οικισμό στην ανατολική Ουκρανία"

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον έλεγχο ενός ακόμα χωριού στην ανατολική Ουκρανία, αναφέρει στο μεταξύ το TASS.

Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το χωριό Σεφτσένκο στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS τη Δευτέρα, επικαλούμενο τον Ντένις Πουσίλιν, τον επικεφαλής της περιοχής που έχει διοριστεί από τη Μόσχα.



Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά στο πεδίο της μάχης.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο από την καταστροφή σημείου απογείωσης βαρέων ουκρανικών UAV κοντά στην Καχόβκα, στην περιοχή της Χερσώνας.

