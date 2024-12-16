Οι ξένες αντιπροσωπείες, αν και αρχικά εμφανίζονταν διστακτικές, έχουν αυξήσει τα αιτήματα να αποκτήσουν επαφές με τις νέες ισλαμιστικές αρχές στη Συρία, μία εβδομάδα μετά την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Από τη Συρία, όπου βρίσκεται για επίσκεψη, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη χώρα, ο Γκάιρ Πέντερσεν, συναντήθηκε με τον Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζολάνι, επικεφαλής της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS).

Στη συνάντησή τους, ο Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζουλάνι, που πλέον χρησιμοποιεί το πραγματικό του όνομα, Άχμεντ αλ Σάρα, υποδέχθηκε τον αξιωματούχο του ΟΗΕ με δυτική εμφάνιση - παντελόνι, πουκάμισο και σακάκι - έχοντας απαρνηθεί, εκτός από το «τζιχαντιστικό» του όνομα, και την αμφίεση του μαχητή.

UN envoy Geir Pedersen met in Damascus today with the new leader of the phase in Syria, Ahmed Al-Sharaa, who called for updating Resolution 2254 because the reality has changed. pic.twitter.com/2fsXlnES6o — Ibrahim Hamidi ابراهيم حميدي (@ibrahimhamidi) December 15, 2024

Άχμεντ αλ Σάρα και Πέντερσεν συζήτησαν για «τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, που καθιστούν αναγκαία αναθεώρηση» της απόφασης 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσής του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Η απόφαση αυτή (2015) είχε υποδείξει «οδικό χάρτη» για την πολιτική επίλυση της κρίσης στη Συρία.

«Πρέπει να φροντίσουμε η Συρία να λάβει άμεσα ενισχυμένη ανθρωπιστική βοήθεια για τον πληθυσμό της και για όλους τους πρόσφυγες που επιθυμούν να επιστρέψουν», δήλωσε νωρίτερα χθες, Κυριακή, ο Πέντερσεν, η επίσκεψη του οποίου είναι η πρώτη που πραγματοποιεί υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ στη Συρία μετά την πτώση Άσαντ και τη φυγή του στη Ρωσία.

Πολλές χώρες και οργανισμοί έχουν χαιρετίσει την ανατροπή του Σύρου προέδρου, όμως επεσήμαναν ότι αναμένουν να δουν πώς οι νέες αρχές, ριζοσπάστες σουνίτες, θα αντιμετωπίσουν τις μειονότητες στη χώρα αυτή, όπου ζουν άνθρωποι διάφορων εθνοτήτων και θρησκειών.

Ποιες χώρες ανακοίνωσαν ότι ήρθαν επαφή με τις νέες αρχές

Μετά την Ουάσινγκτον το Σάββατο, η Βρετανία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών της Ντέιβιντ Λάμι, επεσήμανε χθες, Κυριακή, ότι είχε «διπλωματικές επαφές» με την HTS, την οποία το Λονδίνο θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Η Γαλλία ανακοίνωσε την αποστολή διπλωματικής αποστολής την Τρίτη στη Δαμασκό, για πρώτη φορά εδώ και 12 χρόνια, με στόχο «να έχει κάποιες πρώτες επαφές» με τις νέες αρχές.

Η Ντόχα ανακοίνωσε ότι από αύριο, Τρίτη, θα επαναλειτουργήσει την πρεσβεία της στη Συρία μετά την άφιξη χθες στη χώρα αποστολής από το Κατάρ, η οποία συναντήθηκε με τις νέες αρχές.

Η Τουρκία, από την πλευρά της, σημαντικός παράγοντας στη συριακή σύγκρουση και υποστηρίκτρια των νέων αρχών, έχει ήδη ανακοινώσει την επαναλειτουργία της πρεσβείας της στη Δαμασκό έπειτα από περισσότερα από 12 χρόνια.

Παράλληλα, η Αγκυρα δήλωσε «έτοιμη» να προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στη νέα συριακή κυβέρνηση, αν της το ζητήσει, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι νέες συριακές αρχές έχουν δεσμευθεί «να σεβαστούν όλους τους κυβερνητικούς θεσμούς, τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς» και υποσχέθηκαν να αναφέρουν κάθε ίχνος χημικού όπλου που θα εντοπίσουν στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θέλει να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία, δημητριακά και άλλα γεωργικά προϊόντα.

Η «κυβέρνηση Γκολάνι» προσπαθεί να επαναφέρει την ομαλότητα στη χώρα

Έπειτα από 50 χρόνια που τη Συρία κυβερνούσε η οικογένεια Άσαντ, η οποία επιδιδόταν σε σκληρή καταστολή των αντιφρονούντων, οι νέες αρχές προσπαθούν να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα.

Ο μεταβατικός πρωθυπουργός Μοχάμαντ αλ Μπασίρ υποσχέθηκε να εγγυηθεί «τα δικαιώματα όλων», την ώρα που οι Σύροι προσπαθούν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.

Χθες κάποιοι μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία τους στη Δαμασκό, όπου επαναλειτούργησαν και τα πανεπιστήμια.

«Νιώθουμε απελευθερωμένοι! Επιτέλους μπορούμε να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε χωρίς να φοβόμαστε», δήλωσε η Γιάσμιν Σεχάμπ, μια φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο πανεπιστήμιο της Δαμασκού.

Εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις επίσης επαναλειτούργησαν, ενώ κανονικά πραγματοποιήθηκε η λειτουργία στον καθεδρικό ναό της Δαμασκού παρουσία πολλών πιστών.

Όμως κάθε μέρα που περνά μετά την πτώση του Άσαντ αποκαλύπτονται νέα μακάβρια ευρήματα, που μαρτυρούν τις ωμότητες του καθεστώτος του.

Στο νεκροτομείο του νοσοκομείου αλ Μουζταχέντ της Δαμασκού συνέρρευσε πλήθος ανθρώπων, αφού μαχητές της HTS μετέφεραν εκεί 35 σορούς, εκ των οποίων 21 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις οικογένειές τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

