Νέοι, ηλικιωμένοι, εύσωμοι, αδύνατοι, μαύροι και λευκοί. Πυροσβέστες, οδηγοί φορτηγών, στρατιώτες, φρουροί ασφαλείας, ένας δημοσιογράφος και ένας DJ. Αυτό είναι το προφίλ των 50 ανδρών που κατηγορούνται για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό κατ' εντολή του συζύγου της, Ντομινίκ, στην υπόθεση «θρίλερ» που έχει σοκάρει τη Γαλλία. Όλοι μαζί αντιπροσωπεύουν τον μικρόκοσμο της γαλλικής κοινωνίας.

Οι 50 βιαστές αναμένουν την ανακοίνωση για την καταδίκη τους, την επόμενη εβδομάδα καθώς ολοκληρώνεται η δίκη που έχει συγκλονίσει την χώρα -και όχι μόνο- και η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Όπως αναφέρει το BBC, αν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν συνολικά περισσότερα από 600 χρόνια φυλάκισης.

Κάποιοι από αυτούς συμπεριφέρονται προκλητικά, αλλά ως επί το πλείστον κοιτούσαν το πάτωμα την ώρα που απαντούσαν στις ερωτήσεις των δικαστών. Ανά διαστήματα, σήκωναν το βλέμμα τους και κοιτούσαν μόνο τους δικηγόρους τους.

Οι δράστες είναι όλοι από πόλεις και χωριά σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από το χωριό Μαζάν, όπου ζούσε η οικογένεια Πελικό. «Οι συνηθισμένοι άνθρωποι κάνουν ασυνήθιστα πράγματα» σχολίασε ο Αντουάν Μινιέρ, δικηγόρος που εκπροσωπεί τρεις κατηγορούμενους, στο BBC.

Οι εισαγγελείς εξέτασαν και στήριξαν τα αιτήματά τους για καταδίκη με βάση πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, πόσες φορές οι κατηγορούμενοι πήγαν στο σπίτι των Πελικό, αν άγγιξαν σεξουαλικά την Ζιζέλ και αν υπήρξε διείσδυση.

Από 4 έως 18 χρόνια φυλάκισης

Ο 59χρονος Τζόζεφ, συνταξιούχος προπονητής και ένας «στοργικός» παππούς, αντιμετωπίζει 4 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση αν κριθεί ένοχος. Αυτή είναι η πιο επιεικής ποινή που ζήτησαν οι εισαγγελείς.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας είναι ο 63χρονος Ρομέιν, ο οποίος αντιμετωπίζει 18 χρόνια φυλάκισης. Ήταν εν γνώσει του θετικός στον ιό HIV και κατηγορείται ότι βίασε την Ζιζέλ σε έξι διαφορετικές περιπτώσεις χωρίς προφυλακτικό- αν και ο δικηγόρος του είπε στο δικαστήριο ότι έκανε θεραπεία για αρκετά χρόνια και δεν θα μπορούσε να έχει μεταδώσει τον ιό.

Ο όγκος των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν οι εισαγγελείς, είναι τεράστιος καθώς ο σύζυγος του θύματος, Ντομινίκ, βιντεοσκοπούσε επί σχεδόν μια δεκαετία τους βιασμούς.

Ο ίδιος έχει παραδεχτεί όλες τις κατηγορίες και δήλωσε στο δικαστήριο ότι και οι 50 συγκατηγορούμενοί του είναι επίσης ένοχοι. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία σημαίνουν ότι κανένας από τους άνδρες δεν ήταν σε θέση να αρνηθεί ότι πήγε στο σπίτι - κολαστήριο.

Ωστόσο, η πλειονότητα των δραστών αμφισβητεί τις κατηγορίες για διακεκριμένο βιασμό, που επισύρει βαριές ποινές.

Ο νόμος στη Γαλλία ορίζει τον βιασμό ως κάθε σεξουαλική πράξη που διαπράττεται με «βία, εξαναγκασμό, απειλή ή αιφνιδιασμό». Δεν έχει καμία αναφορά στην ανάγκη της συναίνεσης. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να είναι ένοχοι για βιασμό επειδή δεν γνώριζαν ότι η Ζιζέλ δεν ήταν σε θέση να δώσει τη συγκατάθεσή της. «Δεν μπορεί να υπάρξει έγκλημα χωρίς την πρόθεση διάπραξής του», δήλωσε ένας δικηγόρος υπεράσπισης.

«Το σώμα μου τη βίασε, αλλά το μυαλό μου όχι», δήλωσε ένας εθελοντής πυροσβέστης, ο Κρίστιαν, που είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενος.

Ο μόνος άνδρας από τους 50 που δεν κατηγορείται ότι βίασε την Ζιζέλ είναι ο 63χρονος Ζαν Πιέρ, γνωστός και ως «μαθητής» του Ντομινίκ.

Αφού έμαθε πώς να ναρκώνει τη σύζυγό του προκειμένου να την κακοποιεί, συνέχισε να το κάνει επί πέντε χρόνια. Και το παραδέχτηκε. Κατηγορεί ωστόσο για τα εγκλήματά του τη συνάντηση με τον Ντομινίκ, ο οποίος όπως είπε, ήταν «καθησυχαστικός, σαν ξάδελφος». Οι εισαγγελείς πάντως ζητούν ποινή φυλάκισης 17 ετών.

«Χειραγωγήθηκα από τον Πελικό»

Ένας 54χρονος υδραυλικός, ο Αχμέντ, που είναι παντρεμένος με την παιδική του αγάπη εδώ και 30 χρόνια, δήλωσε ότι αν ήθελε να βιάσει κάποιον, δεν θα επέλεγε μια γυναίκα στα 60 της.

Ο Ρεντουάν, ένας 40χρονος άνεργος υποστήριξε ότι αν είχε βάλει σκοπό να βιάσει την Ζιζέλ, δεν θα επέτρεπε στον σύζυγό της να τραβήξει βίντεο.

Ορισμένοι βιαστές ισχυρίζονται ακόμη πως εκφοβίστηκαν από τον Ντομινίκ. Με δάκρυα στα μάτια, ένας νοσοκόμος είπε ενώπιον του δικαστηρίου ότι τον φοβόταν πολύ για να βγει από την κρεβατοκάμαρα. «Ίσως δεν μπορείτε να το καταλάβετε από τα βίντεο, αλλά ήμουν πραγματικά τρομοκρατημένος», είπε στους δικαστές.

Άλλοι υποστηρίζουν πως τους πρόσφερε ποτά που είχαν μέσα ναρκωτικά και για αυτό δεν θυμούνται τίποτα. Ο Ντομινίκ πάντως το έχει αρνηθεί κατηγορηματικά αυτό.

Η πλειοψηφία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι χειραγωγήθηκαν ή εξαπατήθηκαν από τον σύζυγο της Ζιζέλ, ο οποίος τους έπεισε ότι έπαιρναν μέρος σε ένα «σεξουαλικό παιχνίδι με ένα συναινετικό ζευγάρι».

«Εξαπατήθηκαν, τους κορόιδεψε», δήλωσε στο BBC ο Κριστόφ Μπρούσκι, δικηγόρος ενός δράστης.

Πάντως, αυτό φέρεται να καταρρίπτεται καθώς ο ίδιος Ντομινίκ ισχυρίστηκε πως τους είχε καταστήσει απολύτως σαφές πως η σύζυγός του δεν γνώριζε όλα αυτά που συνέβαιναν.

Τους έδινε μάλιστα οδηγίες να μην την ξυπνήσουν ή να μην αφήσουν ίχνη πως ήταν εκεί. Για παράδειγμα, τους προέτρεπε να ζεσταίνουν τα χέρια τους πριν αγγίξουν την Ζιζέλ ή να μη φοράνε άρωμα και να μην έχουν καπνίσει.

«Όλοι ήξεραν, δεν μπορούν να το αρνηθούν», είχε πει ο ίδιος.

Οι οικογένειες ζητούν απαντήσεις

Από τον Σεπτέμβριο, οι 50 άνδρες έχουν εμφανιστεί, ο ένας μετά τον άλλο, ενώπιον του δικαστηρίου της Αβινιόν. Συνήθως σε υποθέσεις βιασμού οι έρευνες μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Σε αυτή τη δίκη, λόγω του τεράστιου αριθμού των κατηγορουμένων που εμπλέκονται, έχουν συμπυκνωθεί σε λίγες ώρες.

Οι ζωές τους έχουν αναλυθεί με ταχύτητα ρεκόρ, μετατρέποντας συχνά τη συνεδρίαση του δικαστηρίου σε μια λιτανεία ιστοριών κακοποίησης και τραυμάτων.

Ο Σιμόν, ένας 43χρονος οικοδόμος, δήλωσε ότι βιάστηκε όταν ήταν 11 ετών από έναν οικογενειακό φίλο. Ένας 46χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών είπε στο δικαστήριο πώς ο ίδιος και η οικογένειά του έφυγαν από το Βιετνάμ με μια λέμβο όταν ήταν παιδί και έζησαν σε έναν καταυλισμό προσφύγων στην Ταϊλάνδη για αρκετά χρόνια πριν μετακομίσουν στη Γαλλία.

Ο Φαμπιέν, ένας 39χρονος με αρκετές προηγούμενες καταδίκες, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών και της σεξουαλικής επίθεσης σε ανήλικο, ισχυρίστηκε πως κακοποιήθηκε και ξυλοκοπήθηκε από θετούς γονείς από πολύ μικρή ηλικία.

Όπως και αρκετοί άλλοι, δήλωσε ότι συνειδητοποίησε μόνο κατά τη διάρκεια των επισκέψεων σε ψυχίατρο που διέταξε το δικαστήριο ότι οι θολές, επώδυνες παιδικές αναμνήσεις του αποτελούσαν στην πραγματικότητα βιασμό.

Επίσης, πολλές σύζυγοι, σύντροφοι και μέλη της οικογένειας των κατηγορουμένων κλήθηκαν επίσης να καταθέσουν.

Έψαχναν κι αυτές να βρουν απαντήσεις, και να καταλάβουν πώς οι άνδρες στη ζωή τους κατέληξαν «σε μια τέτοια κατάσταση», όπως το έθεσε μια γυναίκα.

«Σοκαρίστηκα... Ήταν η χαρά της ζωής μου», δήλωσε ο πατέρας ενός δράστη. «Κάτι πρέπει να συνέβη, πρέπει να έπαθε κατάθλιψη».

Οι γυναίκες των δραστών ακόμα τους υποστηρίζουν

Η Κορίν, η πρώην σύζυγος του 54χρονου Τιερί, πρώην οικοδόμου, δήλωσε ότι ήταν πάντα «ευγενικός» και «σεβάσμιος» με εκείνη και τα παιδιά τους και φάνηκε να αφήνει ανοιχτή την πόρτα συμφιλίωσης μαζί του.

«Όταν μου είπαν για τι κατηγορήθηκε, είπα: "ποτέ, αυτό είναι αδύνατον... Δεν καταλαβαίνω τι κάνει εδώ», είπε. Η ίδια πιστεύει πως ο θάνατος του 18χρονου γιου τους ήταν αυτός που τον οδήγησε σε «βαθιά κατάθλιψη» με αποτέλεσμα να πίνει και να τελικά να έρθει σε επαφή με τον Ντομινίκ Πελικό.

«Θα είμαι πάντα εκεί γι' αυτόν, ό,τι κι αν συμβεί», δήλωσε η πρώην φίλη ενός άλλου δράστη, ενός 27χρονου πρώην στρατιώτη. Ο συγκεκριμένος, έχει αρνηθεί ότι βίασε την Ζιζέλ δύο φορές. Ενώ γνώριζε ότι ήταν αναίσθητη, είπε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή της.

Με δάκρυα, μια γυναίκα, η Σαμίρα, είπε πως αναζητά απαντήσεις γιατί ο σύζυγός της πήγε έξι φορές στο σπίτι των Πελικό. «Είχαμε καθημερινή επαφή, δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να πάει να ψάξει αλλού», είπε, με λυγμούς.

«Κανείς δεν έκανε τίποτα»

Η ίδια εξακολουθεί να διατηρεί σχέση με τον βιαστή, ο οποίος είναι ένας από τους λίγους που έχουν παραδεχτεί ότι βίασε τη Ζιζέλ, λέγοντας ότι του άρεσε η ιδέα να έχει «το ελεύθερο» πάνω της. Απέδωσε την αποτρόπαια πράξη του ωστόσο στην «ανεξέλεγκτη σεξουαλικότητά» του.

Τις πρώτες ημέρες της δίκης, η Ζιζέλ είχε ερωτηθεί εάν πιστεύει ότι οι άνδρες είχαν χειραγωγηθεί από τον σύζυγό της. Η ίδια κούνησε το κεφάλι της: «Δεν με βίασαν με το πιστόλι στον κρόταφο. Με βίασαν με πλήρης συνείδηση. Γιατί δεν πήγαν στην αστυνομία; Ακόμα και ένα ανώνυμο τηλεφώνημα θα μπορούσε να μου είχε σώσει τη ζωή. Αλλά κανείς δεν το έκανε. Κανείς δεν έκανε τίποτα».

Πηγή: skai.gr

