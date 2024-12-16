Μπροστά σε μακάβρια και φρικιαστικά ευρήματα βρίσκονται καθημερινά τα παιδιά που παίζουν ανάμεσα σε βομβαρδισμένα κτίρια στο Tadamon, ένα προάστιο της Δαμασκού. Μια εικόνα πλέον συνηθισμένη για εκείνα.

«Υπήρχε ένα παπούτσι στην επιφάνεια του εδάφους και ένας από τους φίλους μου είπε "αυτό είναι ένα ωραίο παπούτσι"», λέει ο 10χρονος Γιούσεφ στο Sky News.

Προσοχή σκληρές εικόνες

«Έβγαλε λοιπόν το παπούτσι και ξαφνικά βγήκε και ένα κόκκαλο από πόδι».

Ο Γιούσεφ κραδαίνει ένα φτυάρι ενώ με το άλλο κρατά έναν κουβά που είναι γεμάτος με ανθρώπινα οστά. Ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτό του τυμβωρύχη.

Ξεθάβει οστά σε αυτόν τον δρόμο στο Tadamon, εδώ και ένα χρόνο, όπως λέει. Τα οστά βρίσκονται εκεί από πριν γεννηθεί.

Ακτιβιστές της αντιπολίτευσης διέρρευσαν το 2019 φρικιαστικά βίντεο από μια σφαγή που έγινε σε αυτόν το σημείο. Το βίντεο, τραβήχτηκε τον Απρίλιο του 2013, από τους ίδιους τους δράστες της διεύθυνσης στρατιωτικών πληροφοριών του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το συγκεκριμένο βίντεο δείχνει άνδρες τους οποίους σέρνουν στην άκρη ενός μεγάλου λάκκου γεμάτο με λάστιχα με δεμένα τα χέρια να τους σπρώχνουν ή να τους κλωτσούν και να τους πυροβολούν στον αέρα καθώς εκείνοι πέφτουν. Οι δήμιοί τους φαίνεται να απολαμβάνουν τη φρίκη. Χαμογελούν στην κάμερα και ευχαριστούν το «όμορφο αφεντικό τους».

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν σε εκείνο το σημείο.

«Τα έκαιγαν»

Μια γυναίκα του ονομάζεται Muneera είπε στο Sky News ότι αυτός δεν είναι ο μόνος ομαδικός τάφος στην περιοχή.

«Όταν σκότωναν ανθρώπους εδώ, τους έκαιγαν», λέει.

«Συνηθίζαμε να μυρίζουμε τη μυρωδιά της καύσης των μαλλιών. Μυρίζαμε αυτές τις πολύ άσχημες μυρωδιές και λίγες μέρες αργότερα, μεγάλα αυτοκίνητα έρχονταν και προσποιούνταν ότι μάζευαν σκουπίδια. Αλλά φόρτωναν αυτά τα πτώματα μαζί με τα σκουπίδια, σκεπάζοντάς τα με μουσαμά».

Λέει επίσης ότι άκουγε τις κραυγές των γυναικών που βασανίζονταν.

«Μάζευαν γυναίκες στο σημείο ελέγχου και τις πήγαιναν στο τζαμί. Τις ακούγαμε να ουρλιάζουν, τις χτυπούσαν, τις σκότωναν... και δεν ξέρω τι άλλο».

Ο 30χρονος γιος του Muhammad Huwari, Hussam χάθηκε την ημέρα της σφαγής, αφού τον σταμάτησαν οι άνδρες του καθεστώτος και του ζήτησαν την ταυτότητά του.

«Παρακαλώ τον ΟΗΕ και όλες τις χώρες και τον Ερυθρό Σταυρό, αφήστε μας να δούμε τα πτώματα, για να ησυχάσουμε. Δείτε πώς τον σκότωσαν» είπε ο πατέρας του.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, οι πολίτες της Συρίας βλέπουν μια ευκαιρία για δικαίωση με τον επικεφαλής των ανταρτών Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι να υπόσχεται πως θα λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι για τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες.

