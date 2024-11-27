Η εισαγγελία στη δίκη για τους κατά συρροή βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό, μια υπόθεση έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη στη Γαλλία και τον κόσμο, ολοκλήρωσε σήμερα την αγόρευσή της τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει συνηθισμένος, μη σκόπιμος ή ακούσιος» βιασμός και εκφράζοντας την ελπίδα η ετυμηγορία του δικαστηρίου να στείλει «ένα μήνυμα ελπίδας στα θύματα σεξουαλικής βίας».

Πενήντα ένας κατηγορούμενοι, ηλικίας 16 με 74 ετών, δικάζονται εδώ και δύο μήνες για τον βιασμό της 71χρονης σήμερα Ζιζέλ Πελικό, την οποία πρώτα νάρκωνε ο πρώην πλέον σύζυγός της για ένα διάστημα σχεδόν δέκα ετών, ο οποίος επίσης τη βίαζε.

«Με την ετυμηγορία σας θα δείξετε ότι δεν υπάρχει συνηθισμένος βιασμός. Ότι ο μη σκόπιμος ή ακούσιος βιασμός δεν υπάρχει. Θα στείλετε ένα μήνυμα ελπίδας στα θύματα σεξουαλικής βίας. Θα δώσετε πίσω ένα μέρος από την ανθρώπινη υπόσταση που εκπλάπη από τη Ζιζέλ Πελικό», δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου της Βοκλίζ η Λορ Σαμπό, μία από τους εκπροσώπους της εισαγγελίας.

«Με την ετυμηγορία σας θα δείξετε στις γυναίκες αυτής της χώρας ότι δεν είναι μοιραίο να υποκύπτουν και στους άνδρες αυτής της χώρας ότι δεν είναι μοιραίο να ενεργούν. Θα μας οδηγήσετε στην εκπαίδευση των γιων μας, διότι μέσω της εκπαίδευσης θα έρθει η αλλαγή», πρόσθεσε.

Με αυτές τις δηλώσεις ολοκληρώνεται έπειτα από τρεις ημέρες η αγόρευση της εισαγγελίας εις βάρος του Ντομινίκ Πελικό και των 50 συγκατηγορούμενών του, στους οποίους έχει ζητήσει να επιβληθούν ποινές από 4 χρόνια φυλάκιση έως 20 χρόνια κάθειρξη.

Σύμφωνα με την Σαμπό, «θα υπάρχει ένα πριν και ένα μετά» από αυτή τη δίκη, μια φράση την οποία χρησιμοποίησε και ο Γάλλος πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ τη Δευτέρα.

Η Σαμπό εξέφρασε την ελπίδα οι ποινές που θα αποφασίσει το δικαστήριο, το αργότερο ως τις 20 Δεκεμβρίου, να οδηγήσουν τους κατηγορούμενους «να κατανοήσουν πραγματικά και σε βάθος» τις πράξει τους, «κυρίως (να κατανοήσουν) την έννοια της συναίνεσης».

Παράλληλα επέκρινε τη «μαγική διατύπωση» που επανέλαβαν πολλοί από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι δήλωσαν ότι «δεν είχαν πρόθεση» να βιάσουν τη Ζιζέλ Πελικό προκειμένου «να αποποιηθούν τις ευθύνες τους»: «Να γνωρίζετε, κύριοι, ότι οι μαγικές διατυπώσεις δεν λειτουργούν στο δικαστικό πλαίσιο», τόνισε.

Η Σαμπό τόνισε τέλος ότι «αυτή η δίκη είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο άλλοι μετά από εμάς θα συνεχίσουν να χτίζουν». «Αυτή η δίκη είναι ένα βήμα στον μακρύ και πολύπλοκο δρόμο της αναδιάρθρωσης».

