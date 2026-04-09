Διεθνής κατακραυγή για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Τη διεθνή κατακραυγή έχουν προκαλέσει οι σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο την Μ. Τετάρτη, που σκότωσαν περισσότερους από 200 ανθρώπους και τραυμάτισαν εκατοντάδες ακόμη, θέτωντας σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Το Πακιστάν, που είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών, καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας πως ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη συμφωνία εκεχειρίας. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίστηκαν πως η εκεχειρία δεν ισχύει για επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, τις οποίες χαρακτήρισε «αδιάκριτες» και ανέφερε ότι «αποτελούν άμεση απειλή για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας».

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε σε συνέντευξή της ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου είναι «εξαιρετικά επιζήμιες» και ότι η Βρετανία επιθυμεί «να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία».

Με τη σειρά του ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε ότι «η περιφρόνηση της ζωής και του διεθνούς δικαίου από τον Νετανιάχου «είναι απαράδεκτη» και ζήτησε κι΄αυτός να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Λιβάνου για να εκφράσει την αλληλεγγύη του για τις «αδικαιολόγητες και απαράδεκτες επιθέσεις». Ο Ταγιάνι ανέφερε ότι κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη σε συνάντηση, προσθέτοντας: «θέλουμε να αποφύγουμε μια δεύτερη Γάζα».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «απαίσιες» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να υποχρεώσει το Ισραήλ να «σταματήσει τις βίαιες σφαγές».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδίκασε τις επιθέσεις «με τον πιο έντονο τρόπο» και κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι υπονομεύει «τις διεθνείς προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας».

Σφοδρή κριτική στο Ισραήλ άσκησαν και ο ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε «κατηγορηματικά» τις επιθέσεις και ζήτησε τον τερματισμό των εχθροπραξιών, οι οποίες, όπως ανέφερε σε δήλωση του εκπροσώπου του την Τετάρτη, «αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την εκεχειρία».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανέφερε επίσης ότι είναι «εξοργισμένη» από τον θάνατο και την καταστροφή που σημειώθηκε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

