Ο Λίβανος κήρυξε την Πέμπτη ημέρα πένθους μετά τη φονική επίθεση της ισραηλινής αεροπορίας στη Βηρυτό και σε άλλα σημεία της χώρας.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες το σφοδρότερο μπαράζ βομβαρδισμών στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου, με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για 254 νεκρούς και πολλές εκατοντάδες τραυματίες.

Οι δημόσιες διοικήσεις θα είναι κλειστές και οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες.

Ταυτυόχρονα, το γραφείο του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι συμμετείχε σε διπλωματικές ενέργειες «για την κινητοποίηση όλων των πολιτικών και διπλωματικών πόρων του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή φονική μηχανή».

Πηγή: skai.gr

