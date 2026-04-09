Εκατομμύρια Ινδοί έχουν αρχίσει να ψηφίζουν σε εκλογές σε δύο πολιτείες και μία ομοσπονδιακά διοικούμενη περιοχή, σε μια σειρά αναμετρήσεων που θεωρούνται πρώιμος δείκτης της στήριξης προς τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, σημειώνει το BBC.

Η ψηφοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη στις πολιτείες Άσαμ και Κεράλα, καθώς και στο Πουντουτσέρι. Ο εκλογικός κύκλος θα επεκταθεί αργότερα μέσα στον μήνα στη Δυτική Βεγγάλη και στο Ταμίλ Ναντού, με τα αποτελέσματα και για τις πέντε περιοχές να αναμένονται στις 4 Μαΐου.

Για το κόμμα του Μόντι, το Bharatiya Janata Party (BJP), αυτές οι εκλογές αφορούν λιγότερο τη σταθερότητα σε ομοσπονδιακό επίπεδο και περισσότερο τη δοκιμή της ικανότητάς του να διεισδύσει σε περιοχές όπου παραδοσιακά δυσκολεύεται.

Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι εκλογές αποτελούν δοκιμασία για το κατά πόσο μπορούν να ενωθούν απέναντι στην κυριαρχία του BJP.

Σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή της Ινδίας, οι πέντε αυτές περιοχές έχουν συνολικά 174 εκατομμύρια ψηφοφόρους -περίπου το 18% του εκλογικού σώματος της χώρας.

Συνολικά 296 έδρες διακυβεύονται στις εκλογές της Πέμπτης: 126 στο Άσαμ, 140 στην Κεράλα και 30 στο Πουντουτσέρι.

Το BJP κυβερνά στο Άσαμ και συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό στο Πουντουτσέρι, αλλά δεν έχει ποτέ σχηματίσει κυβέρνηση στη Δυτική Βεγγάλη, την Κεράλα ή το Ταμίλ Ναντού, όπου αντιμετωπίζει ισχυρά περιφερειακά κόμματα που προσπαθούν να διατηρήσουν ή να ανακτήσουν την εξουσία.

«Είναι μια μεγάλη δοκιμασία για το BJP, το οποίο έχει περάσει χρόνια προσπαθώντας να επεκταθεί στη Δυτική Βεγγάλη και στις νότιες πολιτείες όπως η Κεράλα και το Ταμίλ Ναντού», δήλωσε ο πολιτικός επιστήμονας Ραχούλ Βέρμα από το Centre for Policy Research στο BBC.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι εκλογές αποτελούν ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως για το Κόμμα του Κογκρέσου, του οποίου η εκλογική δύναμη έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια.

«Τα αποτελέσματα θα δείξουν αν μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό αντίπαλο στο Άσαμ και να αξιοποιήσουν τα πρόσφατα εκλογικά κέρδη στην Κεράλα. Οι εκλογές θα δώσουν επίσης μια εικόνα για το πώς η ευρύτερη αντιπολιτευτική συμμαχία διαχειρίζεται τις εσωτερικές εντάσεις», πρόσθεσε.

Οι θερινές εκλογές -που καλύπτουν συνολικά 824 έδρες σε όλες τις περιοχές- διεξάγονται εν μέσω έντονης διαμάχης σχετικά με την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, γνωστή ως Special Intensive Revision (SIR). Η Εκλογική Επιτροπή υποστηρίζει ότι η διαδικασία αποσκοπεί στην αφαίρεση διπλών εγγραφών και στην προσθήκη έγκυρων.

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιήθηκε για να διαγραφούν εκατομμύρια ψηφοφόροι, ιδίως μουσουλμάνοι, προς όφελος του BJP. Το BJP και η Εκλογική Επιτροπή αρνούνται αυτές τις κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

