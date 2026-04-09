Εύθραυστη η εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν - Απειλές Τραμπ αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Η εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, με την Τεχεράνη να απειλεί να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζικό βομβαρδισμό εναντίον του Λιβάνου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 254 άνθρωποι.

Λόγω του εχθρικού κλίματος που παραμένει, η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ είναι αμφίβολη, με το Ιράν να απειλεί να κλείσει το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα εάν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ σαν απάντηση ανακοίνωσε πως εκτόξευσε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ λόγω «παράβασης της εκεχειρίας».

Τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη μίλησαν για νίκη μετά τη συμφωνία εκεχειρίας, ωστόσο σύντομα εμφανίστηκαν ρήξεις καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε τις σφοδρότερες επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου.

Ο επικεφαλής του τμήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, χαρακτήρισε φρικτό τον αριθμό των θυμάτων, καθώς το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό χωρίς προειδοποίηση, προκαλώντας σκηνές τρόμου και πανικού.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως θα «εκπληρώσουν το καθήκον τους και θα απαντήσουν» εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει τις επιθέσεις στην περιοχή, ενώ η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι έχει το «δικαίωμα» να απαντήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν πως εάν δεν τηρηθεί η εκεχειρία «θα αρχίσουν τα πυρά».

