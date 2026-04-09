IDF: «Τρομοκράτης της Χαμάς» ο δημοσιογράφος του Al Jazeera - Η στιγμή της δολοφονίας του

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Μοχάμεντ Ουίσα (Mohammed Wishah) είναι ο 12ος δημοσιογράφος του δικτύου που σκοτώθηκε στη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, με τους IDF να ισχυρίζονται πως «ήταν τρομοκράτης της Χαμάς».

Το Al Jazeera «καταδικάζει σθεναρά το ειδεχθές έγκλημα της στοχοποίησης και της δολοφονίας ανταποκριτή Μοχάμεντ Ουίσα, με πλήγμα εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαινε στο δυτικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε το δίκτυο σε ανακοίνωσή του.

Ο ισραηλινός στρατός στη συνέχεια δημοσιοποίησε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης κατά του δημοσιογράφου, λέγοντας πως «ήταν ένας τρομοκράτης της Χαμάς που δρούσε με την κάλυψη δημοσιογράφου του Al Jazeera. Ο Ουίσα, βασικός τρομοκράτης στην έδρα παραγωγής ρουκετών και όπλων της Χαμάς, εμπλεκόταν επίσης στην παραγωγή και μεταφορά όπλων μέσω της Γάζας».

צה"ל חיסל מחבל של ארגון הטרור חמאס שהיווה איום לכוחות במרחב ופעל במסווה של עיתונאי



כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו וחיסלו אתמול את מחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של ארגון הטרור חמאס, שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת עזה.… pic.twitter.com/dU8eg1j3UW — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 9, 2026

🔴 ELIMINATED: Muhammad Samir Muhammad Washah, a Hamas terrorist operating under the guise of an Al Jazeera journalist.



Washah, a key terrorist in Hamas’ rocket & weapons production HQ, was also involved in the production and transfer of weapons through Gaza.



The terrorist was… pic.twitter.com/gMPHe9Naws — Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2026

Συνολικά, το Ισραήλ έχει σκοτώσει 262 δημοσιογράφους στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Καταδικάζουν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) καταδίκασε επίσης, τον «φόνο» του Μοχάμεντ Ουίσα, που όπως υπενθύμισε είναι «ο δεύτερος δημοσιογράφος που σκοτώνεται από τον ισραηλινό στρατό αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός», τη 10η Οκτωβρίου 2025, «μετά την Άμαλ Ες Σαμάλι, ανεξάρτητη δημοσιογράφο την οποία σκότωσε drone την 9η Μαρτίου 2026».

«Τα ονόματά τους προστέθηκαν σε αυτά 200 και πλέον δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023 από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 70 κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Συνεχίζουμε να απαιτούμε δικαιοσύνη για τους δημοσιογράφους», συνέχισε η RSF, παροτρύνοντας «τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει για να τερματιστεί η συνεχιζόμενη ατιμωρησία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στον θύλακο, υπό απόλυτο αποκλεισμό για πάνω από δυόμισι χρόνια».

Πηγή: skai.gr

