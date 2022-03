Μια διαρροή αερίου στο Κέντρο Κολύμβησης του Ολυμπιακού Πάρκου στο Στράτφορντ οδήγησε στην εκκένωση του Πάρκου και της ευρύτερης περιοχής.

Πολλοί κάτοικοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα και τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί 22 ασθενοφόρα.

Οι αρχές αναφέρουν ότι πρόκειται για «μείζον περιστατικό» και προτρέπουν τον κόσμο να μην πλησιάσει στην περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει, επίσης, τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ το κτήριο έχει σφραγιστεί.

Εκπρόσωπος της Σκότλαντ Γιαρντ είπε: «Οι αξιωματικοί ειδοποιήθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου στις 9.53 π.μ. την Τετάρτη για διαρροή επιβλαβών αναθυμιάσεων στο Aquatics Centre, Queen Elizabeth Park, E20.»

Olympic Park evacuated after 'gas leak' with 'number of casualties

In a statement, the Olympic Park said: "There has been an incident at the Aquatics Centre involving the release of gas. The area has been cordoned off # evacuated#London #UK #Breakinghttps://t.co/zI9krSIkeR pic.twitter.com/CRw48WG8Ja