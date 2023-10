Αγρία δολοφονία ανυποψίαστου πολίτη στη Νέα Υόρκη, στη μέση του δρόμου – Σοκαριστικό βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τα πλάνα από κάμερες ασφάλειες που κατέγραψαν την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 32χρονου άνδρα από διαταραγμένο περαστικό στο Μπρούκλιν της Νέα Υόρκης, τα ξημερώματα της Δευτέρας

Ο νεαρός άνδρας καθόταν με μία φίλη του σε στάση λεωφορείου – επέστρεφαν από έναν γάμο καλοντυμένοι και μιλούσαν. Κάποια στιγμή τους προσπερνά ένας άνδρας με σκουρόχρωμη μπλούζα με κουκούλα του στο κεφάλι του και τα χέρια του στις τσέπες.

Σε λίγο το ζευγάρι σηκώνονται και προχωρά τυχαία προς την ίδια κατεύθυνση με τον άγνωστο άνδρα, ο οποίος είναι λίγα μέτρα μπροστά τους. Ο δράστης ξαφνικά και με μανία αρχίζει να κλωτσάει κάποια πατίνια και γυρνώντας βλέπει τον 32χρονο Κάρσον λίγο πιο πίσω του.

«Τι κοιτάς, θα σε σκοτώσω» τον ρωτάει αγριεμένος και κινείται απειλητικά προς το ζευγάρι. «Τίποτα ηρέμησε» λέει ο 32χρονος και μπαίνει ανάμεσα στον έξαλλο άνδρα και την κοπέλα για να την προστατεύσει.

Τότε ο δράστης καταδιώκει τον Κάρσον κρατώντας μαχαίρι, ενώ η φίλη του θύματος τρέχει από πίσω τους φωνάζοντας «σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ!».

Ο 32χρονος πέφτει πάνω στο παγκάκι που κάθονταν πριν λίγο, ο δράστης τον προλαβαίνει τον ρίχνει στο έδαφος και τον μαχαιρώνει μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια φαίνεται να επιτίθεται λεκτικά σκια στην κοπέλα που κοιτάει αποσβωλομένη.

