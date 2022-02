Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό επανέλαβε την στήριξη της Γαλλίας στην Ουκρανία.

Θα ζητήσουμε από την Ρωσία να δώσει λόγο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος επισημαίνοντας οτι οι κυρώσεις σε βάρος της θα είναι στο ύψος των πολεμικών πραξεών της.

Θα υποστηρίξουμε τη δημοκρατία και την ελευθερία, σημείωσε ο Μακρόν και τόνισε πως τα όσα συνέβησαν την περασμένη νύχτα συνιστουν μία κρίσιμη καμπή στην ιστορία της Ευρώπης, θα επηρεάσουν τις ζωές των πολιτών και θα έχουν επιπτώσεις στην γεωπολιτική της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η Γαλλία θα προστατέψει τους πολίτες της αυτή την περίοδο που ξαναγεννιούνται τα φαντάσματα του παρελθόντος, είπε ακόμη ο Γάλλος πρόεδρος στο σχετικά σύντομο διάγγελμά του αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξει και άλλο στο εγγύς μέλλον.

Ρωσικές στρατιωτικές μονάδες διείσδυσαν στην περιοχή του Κιέβου

Ρωσικές στρατιωτικές μονάδες διείσδυσαν στην περιοχή του Κιέβου από την Λευκορωσία, για να πραγματοποιήσουν επίθεση με πυραύλους Grad σε στρατιωτικούς στόχους, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική μεθοριακή φρουρά.

Χωρίς να διευκρινίσει τη φύση αυτής της χερσαίας διείσδυσης στην περιοχή του Κιέβου, η συνοριακή φρουρά πρόσθεσε ότι αυτή έγινε από το σημείο ελέγχου της Βίλτσα, το οποίο βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε την παρουσία αρκετών ελικοπτέρων, χωρίς να αναγνωρίσει την ταυτότητά τους, να πετούν ομαδικά σε χαμηλό ύψος στα προάστια του Κιέβου.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αυτή η ομαδική πτήση είχε ξεκινήσει από τη γειτονική Λευκορωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας, χώρας συμμάχου της Ρωσίας, είχε ανακοινώσει το κλείσιμο από τις 11:00 ώρα Ελλάδος του λευκορωσικού εναέριου χώρου πάνω από τα σύνορα με την Ουκρανία, στο νότιο τμήμα της Λευκορωσίας, σημειώνοντας ότι προβαίνει στην κίνηση αυτή για να «εγγυηθεί την ασφάλεια της χρήσης του εναέριου χώρου» της.

Η αεροπορική επίθεση στο Κίεβο ξεκίνησε λίγο μετά το μεσημέρι.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ρωσικά ελικόπτερα επιτέθηκαν στο Γκοστόμελ, στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν τρία από αυτά, ενώ δημοσιογράφος του Reuters μετέδωσε ότι πολλές εκρήξεις ακούγονταν από το Κίεβο.

Μεθοριακοί αξιωματούχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να διεισδύσει στην περιοχή του Κιέβου και στην περιοχή Ζιτόμιρ που βρίσκεται στα σύνορα με τη Λευκορωσία και ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα Grad.

Παράλληλα ανταποκριτής του Reuters μετέδωσε ότι φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, πρώην επαγγελματίας πυγμάχος Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει την Ουκρανία.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο και δίνουμε μάχη για τη χώρα μας, αλλά χρειαζόμαστε τη στήριξη ολόκληρου του κόσμου και πραγματικά σκληρές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας άμεσα» δήλωσε ο Κλίτσκο στη γερμανική εφημερίδα Bild.

«Η κατάσταση στο Κίεβο είναι για την ώρα υπό έλεγχο, αλλά φυσικά και ο κόσμος ανησυχεί» συμπλήρωσε.



