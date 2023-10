ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν ακύρωσε ταξίδι του στο Κολοράντο Κόσμος 16:14, 16.10.2023 linkedin

Ο Μπάιντεν θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον για να «λάβει μέρος σε συναντήσεις για θέματα εθνικής ασφάλειας», αναφέρει η αμερικανική προεδρία