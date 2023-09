Μπουρούντι: Ένοπλοι πυροβόλησαν αμάχους Κόσμος 03:41, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Οι άνθρωποι αυτοί πυροβόλησαν εναντίον αμάχων που επέβαιναν σε δυο οχήματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων