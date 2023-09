Πρόεδρος Ν. Αφρικής: Ανεξάρτητη έρευνα δεν βρήκε καμιά απόδειξη πως στάλθηκαν όπλα ή πυρομαχικά στη Ρωσία τον Δεκέμβριο Κόσμος 04:27, 04.09.2023 linkedin

Καμιά από τις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί δεν αποδείχθηκε αληθής και αυτοί που τις έκαναν δεν μπορούν να τις τεκμηριώσουν, πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους σε διάγγελμά του προς τους πολίτες