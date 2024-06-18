Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί πλέγμα διατάξεων που θα ενισχύει το υφιστάμενο πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βια, δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή την υπόθεση με τον ποινικολόγο, Απόστολο Λύτρα ο οποίος παραδέχτηκε χθες τον ξυλοδαρμό της συζύγου του.

Όπως ανέφερε ο κ. Φλωρίδης οι ενισχυτικές διατάξεις θα ορίζουν πιο συγκεκριμένα το πλαίσιο της δικαστικής εξέλιξης μιας υπόθεσης.

Επισήμανε ότι «αν δεν είχαμε το πλέγμα προστασίας, ο γιατρός και η νοσηλεύτρια που εξέτασε τη σύζυγο του Απόστολου Λύτρα, που ξυλοκοπήθηκε, σε μια ανάλογη περίπτωση στο παρελθόν, θα βρίσκονταν με χειροπέδες».

«Δάσκαλοι και μαθητές που αναφέρουν τέτοια περιστατικά βίας έχουν χτυπηθεί» σχολίασε παράλληλα ο κ. Φλωρίδης.

Χαρακτήρισε μεγάλη αλλαγή τον νέο ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας λέγοντας πως το νομοσχέδιο τον περασμένο Φεβρουάριο δέχτηκε σφοδρή κριτική από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

