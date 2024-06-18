Κορυφώνεται το θρίλερ της διπλής εξαφάνισης δυο Γαλλίδων τουριστριών – ηλικίας 73 και μία 64 ετών – στη Σίκινο, οι οποίες αγνοούνται από τις 14 Ιουνίου. Αν και το νησί είναι πολύ μικρό, οι έρευνες για τον εντοπισμό τους παραμένουν άκαρπες.

Οσο περνάνε οι ημέρες - και με δεδομένο το τραγικό τέλος αλλων τριων τουριστών τον τλευταίο μήνα σε Σύμη, Σάμο και Κέρκυρα - οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανές οι δύο γυναίκες λιγοστεύουν

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Βασίλη Μαράκη, η μία από τις δύο γυναίκες έστειλε την περασμένη Παρασκευή από το κινητό της μήνυμα στον ιδιοκτήτη του καταλύματος στο οποίο έμενε, μία φωτογραφία της πεσμένη στο έδαφος, που έλεγε «έχω πέσει, δεν αισθάνομαι καλά».

Όμως από το μήνυμα οι αρχές δεν κατόρθωσαν να εντοπίσουν τις συντεταγμένες του σήματος του κινητού, παρά μόνο να συμπεράνουν απλώς ότι κινείτο στην ευρύτερη νότια περιοχή του νησιού.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε μονοπάτια της περιοχής, που ωστόσο, δεν είναι όλα χαρτογραφημένα.

«Την ημέρα που βγήκαν για πεζοπορία επικρατούσε ακραία ζέστη... Κάποια από τα μονοπάτια του νησιού μας είναι χαρτογραφημένα, κάποια άλλα όμως όχι. Δεν γνωρίζουμε καν αν οι δύο πεζοπόροι βγήκαν για περίπατο μαζί ή χώρια. Πάντως χτενίζουμε αδιάκοπα την περιοχή και στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από τη Σύρο, αλλά και εθελοντές» δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος του νησιού.

