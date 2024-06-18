«Αυτά που μας χωρίζουν με το ΠΑΣΟΚ είναι λιγότερα από αυτά που μπορούν να μας ενώσουν» τόνισε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης μιλώντας χθες στο Action24.

Ειδικότερα, ο κ. Ζαχαριάδης απαντώντας σε ερώτηση αν μπορούν να συναντηθούν ο Στέφανος Κασσελάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη και να «δώσουν το μήνυμα», τάχθηκε υπέρ της άποψης του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για «ευρύτερες συνεργασίες», υπογραμμίζοντας:

«Η πρότασή μου, που θα γίνει στα συλλογικά όργανα του κόμματος, είναι να πάρουμε πολιτικές πρωτοβουλίες με βάση το πρόγραμμά μας και στην Ελλάδα, στο εθνικό Κοινοβούλιο, και στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για κοινές δράσεις και συνέργειες σε ζητήματα όπου έχουμε κοινή ατζέντα. Αν προχωρήσει αυτό με θετικό τρόπο, έχουμε μου λέτε το κεκτημένο της Αθήνας, είναι θετικό».

Μιλώντας για την απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη να απομακρύνει τον Θανάση Θεοχαρόπουλο από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ο κ Ζαχαριάδης είπε ότι σέβεται την απόφαση του Προέδρου αλλά ότι η αξιολόγηση των στελεχών που έχουν σχέση με την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να γίνεται από τα όργανα. «Να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και να αποφασίσει», ανέφερε.

«Ο Θανάσης ο Θεοχαρόπουλος είναι ένα πολύ σημαντικό στέλεχος, ένας άνθρωπος που πήρε μεγάλο πολιτικό και προσωπικό κόστος τότε για να στηρίξει αυτή την πολιτική που την πίστευε και έτσι καταφέραμε φέραμε τη συμφωνία των Πρεσπών», πρόσθεσε.

Ο ίδιος εξέφρασε την αντίθεσή του στην απόφαση του κ. Κασσελάκη να απομακρύνει τον κ. Θεοχαρόπουλο, σημειώνοντας ότι «πρέπει να ανακληθεί η απόφαση».

Πηγή: skai.gr

