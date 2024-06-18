Σίσσυ Χρηστίδου: Η αντίδρασή της στην οικογενειακή βία και η συμβουλή

Από την Κυριακή η είδηση παίζει κυριολεκτικά παντού με πολύ κόσμο να πέφτει από τα σύννεφα ειδικά μετά από την παραδοχή της ενοχής του ενώπιον του ανακριτή και την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αργά χθες το βράδυ η Σίσσυ Χρηστίδου, που πολλές φορές τον έχει φιλοξενήσει στην εκπομπή της όπως και όλες οι παρουσιάστριες και παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης δημοσίευσε ένα βίντεο αντίδρασης σε όλα αυτά που έγιναν γνωστά.

Σε αυτό φαίνεται να ακούει ένα περιστατικό σοβαρής οικογενειακής βίας να διαδραματίζεται. Παίρνει μια βαθιά ανάσα, δείχνει τη στενοχώρια της, χωρίς να πει ούτε μια λέξη με τα συναισθήματα να καθρεφτίζονται ολοκάθαρα στο πρόσωπό της.

Και από κάτω γράφει: «RUN

- Φύγε!

- Μα έχω μαζί του παιδιά..

- Ειδικά αν έχεις μαζί του παιδιά».

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.