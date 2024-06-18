Φανερά απογοητευμένος για την κατάληξη των τελικών, όπου οι Μάβερικς ηττήθηκαν με 4-1 από τους Σέλτικς, εμφανίστηκε ο Λούκα Ντόντσιτς. Μάλιστα ερωτηθείς για το αν θα δώσει το παρών στο Προολυμπιακό τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 2 έως τις 7 Ιουλίου, άφησε αρκετά ερωτήματα.

«Δεν θέλω να μιλήσω ακόμη για την επόμενη ημέρα. Πρέπει να πάρω κάποιες αποφάσεις. Πρέπει να νιώσω λίγο πιο υγιής. Θα τα ξαναπούμε. Έχουμε τις αποχαιρετιστήριες συνεντεύξεις σε δύο ημέρες, σωστά; Θα σας δώσω την απάντηση εκεί», ανέφερε ο 25χρονος άσος.



Όσο για την υγεία του, δεδομένου ότι έπαιζε με αρκετά προβλήματα τραυματισμών στα playoffs, είπε: «Δεν έχει σημασία αν ήμουν τραυματίας και πόσο. Ήμουν στο παρκέ, προσπαθούσα να αγωνιστώ όσο καλύτερα μπορούσα, αλλά δεν ήταν αρκετό».

«Είμαι περήφανος για καθέναν από τους συμπαίκτες μου, το σταφ, όλους στον οργανισμό. Κάναμε μια φοβερή σεζόν. Δεν κερδίσαμε το πρωτάθλημα, αλλά νιώθω περηφάνια για όλους μας», κατέληξε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.