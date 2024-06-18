Άγνωστος δράστης τραυμάτισε με μαχαίρι τα ξημερώματα δύο ανήλικους στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 02:00, στη συμβολή των οδών Μπόχαλη και Μπουαίων, άγνωστος επιχείρησε να κλέψει μία μοτοσυκλέτα, αλλά έγινε αντιληπτός από δύο ανήλικους, τον 16χρονο γιο του ιδιοκτήτη της μηχανής και έναν 14χρονο φίλο του, οι οποίοι προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

Τότε ο δράστης τραυμάτισε με μαχαίρι τον 16χρονο στο χέρι και τον 14χρονο στην κοιλιακή χώρα και διέφυγε.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, ενώ ο 14χρονος μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Και οι δύο ανήλικοι βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

