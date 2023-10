Το Ισραήλ και οι Άραβες γείτονες: Οι σχέσεις με Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο, Συρία Κόσμος 16:47, 21.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ έθεσε στο επίκεντρο και τις σχέσεις του Ισραήλ με τους γείτονές του στη Μέση Ανατολή. Ποιες είναι οι σχέσεις του μαζί τους;