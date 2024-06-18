Η ποπ σταρ Dua Lipa δήλωσε ότι είναι έτοιμη να δεχθεί τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν για τις πολιτικές της δηλώσεις, αφού πρόσφατα χαρακτήρισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα ως «ισραηλινή γενοκτονία».

Σε συνέντευξή της στους «Radio Times», η 28χρονη καλλιτέχνις ανέφερε ότι προσπαθεί να έχει μια αυτοσυγκράτηση πριν κάνει οποιαδήποτε δήλωση, αλλά αν αισθάνεται ότι είναι για το «γενικότερο καλό», τότε η ίδια θεωρεί πως αξίζει να παίρνει το ρίσκο.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια τον περασμένο μήνα αναδημοσίευσε στους 88 εκατ. ακολούθους της στο Instagram ένα γραφικό της ομάδας Artists4Ceasefire, μαζί με το hashtag #AllEyesOnRafah, το οποίο έγινε trend τις ημέρες μετά τον βομβαρδισμό της πόλης στη Γάζα από το Ισραήλ.

Έγραψε: «Το να καίγονται παιδιά δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί. Όλος ο κόσμος κινητοποιείται για να σταματήσει την ισραηλινή γενοκτονία. Παρακαλώ δείξτε την αλληλεγγύη σας στη Γάζα».

Πρόσφατα, αναφέρθηκε σε ένα ραπ τραγούδι, το οποίο καλούσε σε βία εναντίον δημόσιων προσώπων που έχουν εκφράσει φιλοπαλαιστινιακές απόψεις.

Η Lipa δήλωσε στους Radio Times: «Όταν μιλάω για πράγματα που είναι πολιτικά, ελέγχω διπλά και τριπλά τον εαυτό μου. Ωστόσο, αυτό αφορά κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από μένα και είναι απαραίτητο και αυτός είναι ο μόνος λόγος που το δημοσιεύω. Αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά όταν το κάνω αυτό».

Η ποπ σταρ ανέφερε, επίσης, ότι η «κληρονομιά» της οικογένειάς της την έχει επηρεάσει και την έχει κάνει ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη. Στην ίδια συνέντευξη, η Lipa αποκάλυψε ότι συνεχίζει να υποστηρίζει τους Εργατικούς και είπε ότι θα ψηφίσει το κόμμα στις επερχόμενες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σταμάτησε να υποστηρίζει προσωπικά τον Keir Starmer.

