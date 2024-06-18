Mini-IVF: Έμφαση στην ποιότητα των ωαρίων

Η Mini IVF προέκυψε από την ανάγκη των γιατρών αναπαραγωγικής ιατρικής να πραγματοποιήσουν το όνειρο της απόκτησης παιδιού σε γυναίκες με προβλήματα υπογονιμότητας που μπορούν να ωφεληθούν από την εξωσωματική γονιμοποίηση αλλά με πολύ χαμηλότερη δόση φαρμάκων. Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται σε γυναίκες με μειωμένα ωοθηκικά αποθέματα (πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, ανεξάρτητα από την ηλικία της γυναίκας)

Η Minimal Stimulation in vitro Fertilization ή Mini IVF εξωσωματική γονιμοποίηση στοχεύει στη συγκομιδή του μέγιστου αριθμού ποιοτικά καλών ωαρίων σε γυναίκες με ωοθηκικά αποθέματα αναντίστοιχα της ηλικίας τους, χωρίς να οδηγεί το γυναικείο σώμα στα όριά του.

Η βασική διαφορά μεταξύ της συμβατικής IVF και της Mini-IVF είναι η ποσότητα των φαρμάκων που χορηγείται στη γυναίκα για τη διέγερση των ωοθηκών με σκοπό την παραγωγή ωαρίων. Ουσιαστικά η Mini-IVF ενισχύει το φυσικό κύκλο της γυναίκας, με μικρότερη δόση ορμονών. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και το χαμηλότερο κόστος των φαρμάκων της Mini-IVF που είναι σχεδόν το 20% του κόστους των φαρμάκων της συμβατικής εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Με τη Mini-IVF παράγονται λιγότερα ωάρια σε σύγκριση με την κλασική διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, αποσκοπώντας πάντοτε στη συλλογή ωαρίων υψηλής ποιότητας.

Η διαδικασία της Mini-IVF είναι πολύ απλή. Στη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση και μετά από υψηλές δόσεις ενέσιμης φαρμακευτικής αγωγής για περίπου 1 έως 2 εβδομάδες ανάλογα με το πρωτόκολλο, συνήθως συλλέγονται 7-15 ωάρια, εκ των οποίων μόνο 5-7 είναι πραγματικά υψηλής ποιότητας.

Αντιθέτως, στη Mini – IVF η γυναίκα ακολουθεί την ίδια φαρμακευτική αγωγή αλλά σε πολύ χαμηλότερη δόση και χωρίς καθόλου ενέσεις ή πολύ λίγες (3-4). Στη Mini-IVF συλλέγονται 1-3 ωάρια, τα οποία όμως είναι υψηλής ποιότητας. Σε γυναίκες με μειωμένα ωοθηκικά αποθέματα, αξίζει να προσπαθήσουν με την μέθοδο της mini-IVF γιατί εάν εφαρμοζόταν η συμβατική μέθοδος IVF, ο τελικός αριθμός των συλλεχθέντων ωαρίων θα ήταν παρόμοιος με εκείνον του mini-IVF πρωτοκόλλου. Αυτό το γεγονός αποτρέπει την κατηγορία αυτών των γυναικών να κάνουν χρήση ενέσεων για την ορμονική διέγερση των ωοθηκών τους.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η γυναίκα παρακολουθείται από το γιατρό της με εξετάσεις αίματος και υπερηχογραφήματα προκειμένου να αποφασιστεί η καταλληλότερη στιγμή για τη λήψη των ωαρίων, στη συνέχεια τη γονιμοποίηση τους με το σπέρμα του συντρόφου και τέλος την εμβρυομεταφορά.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Mini-IVF είναι η αποφυγή του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών και στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μόνες παρενέργειες για τη γυναίκα, είναι η ήπια κεφαλαλγία και/ή κόπωση που θα διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες.

Είναι γνωστό ότι η εξαιρετικά υψηλή δόση διεγερτικών φαρμάκων που χρησιμοποιείται στη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση φαίνεται να καταλήγει σε μικρότερο ποσοστό εμφύτευσης μετά την εμβρυομεταφορά.

Με τη χρήση της Mini – IVF τα επίπεδα των ορμονών στο αίμα συμβαδίζουν με αυτά των φυσιολογικών συνθηκών σύλληψης. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι το ενδομήτριο θα είναι σε άριστη κατάσταση και θα αναπτυχθεί ένα πολύ φιλικό χωρίς ορμόνες περιβάλλον για την εμφύτευση του εμβρύου, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες εγκυμοσύνης.

Ποιες γυναίκες είναι κατάλληλες για Mini – IVF;

• Οι γυναίκες που είχαν μικρή ανταπόκριση στην ορμονική διέγερση ωοθηκών σε προηγούμενες εξωσωματικές και οι οποίες έχουν χαμηλή ωοθηκική εφεδρεία (τιμή AMH <1 ng).

• Οι γυναίκες που είχαν εμφανίσει υψηλή ορμονική διέγερση.

• Οι γυναίκες με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών.

• Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 42 ετών) ή ακόμη και μικρότερες που παρουσιάζουν διαταραγμένο ορμονολογικό προφίλ (FSH>12).

• Οι γυναίκες με ιστορικό καρκίνου.

• Οι γυναίκες με αποτυχίες εμφύτευσης μετά από συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση.

• Οι γυναίκες που αποθαρρύνονται από το κόστος των συμβατικών εξωσωματικών.

Τα οφέλη της Mini – IVF

• Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διέγερσης των ωοθηκών που σχετίζεται με την υψηλή δοσολογία των φαρμάκων διέγερσης.

• Αναπτύσσονται υψηλής ποιότητας ωάρια κατάλληλα για γονιμοποίηση

• Το πρωτόκολλο προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε γυναίκας

• Έχει παρόμοια ποσοστά επιτυχίας με τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση

• Το κόστος των φαρμάκων για την Mini – IVF είναι αισθητά μικρότερο από το κόστος των φαρμάκων της συμβατικής εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Τα ήπια πρωτόκολλα εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπως η Mini – IVF, είναι άλλη μία επιστημονική προσέγγιση που έχουν τα υπογόνιμα ζευγάρια για την απόκτηση παιδιού. Ωστόσο, η επιλογή της μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θα πρέπει να γίνεται μετά από ενδελεχή ιατρική εξέταση και συζήτηση με τον γιατρό προκειμένου να συνεκτιμηθούν όλοι οι παράγοντες και οι κίνδυνοι παρενεργειών και να αποφασισθεί από κοινού η καλύτερη μέθοδος, είτε αφορά τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση ή τη Mini – IVF.





Πηγή: skai.gr

