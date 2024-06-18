Στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Τρίτης η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις γύρω από την Κεντροαριστερά.

«Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τη γραμμή του Στέφανου Κασσελάκη για πλατιά απεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία και στον πολιτικό προοδευτικό χώρο. Στο κάλεσμα αυτό χωράνε όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας κι όχι η Νέα Αριστερά, που αποτελεί ένα απονομιμοποιημένο λαϊκίστικο μόρφωμα, όπως έχει πει κι ο πρόεδρος», επεσήμανε, αρχικά, η κ. Τζάκρη, ενώ προσέθεσε:

«Υπάρχει το ενδεχόμενο του κοινού ψηφοδελτίου, άλλωστε όταν λέμε συναίρεση εννοούμε συγχώνευση των κομματικών σχηματισμών και δημιουργία ενός ενιαίου ψηφοδελτίου με κοινό πρωθυπουργό από την κοινή βάση όλων των κομμάτων».

Σε ερώτηση περί υποψηφιότητας του Αλέξη Τσίπρα για την ηγεσία στον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς, υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε πριν έναν χρόνο μετά από 15 χρόνια προεδρίας, επομένως δεν θεωρείται πιθανόν κάτι τέτοιο, συμπληρώνοντας ότι «δεν είναι καθόλου εν αποστρατεία, έχει διεθνή ακτινοβολία και θα μπορούσε να διεκδικήσει έναν περισσότερο ενεργό ρόλο στην Ευρώπη».

Τέλος, μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε «οδυνηρή» την «περιδίνηση στην οποία βρίσκεται», ευχόμενη να βγει σύντομα από την κατάσταση που αντιμετωπίζει, καθώς «η εσωστρέφεια δεν κάνει καλό στη δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.