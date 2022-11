«Δασοφύλακας» ο νέος τίτλος του βασιλιά Κάρολου - Τι περιλαμβάνεται στις νέες του δραστηριότητες

Ο βρετανός μονάρχης Κάρολος γίνεται σήμερα 74 ετών και με αφορμή τα γενέθλια του - τα οποία θα γιορτάσει ιδιωτικά - πήρε τον τίτλο του "The Ranger of Great Windsor Park" - «Δασοφύλακας του Μεγάλου Πάρκου του Ουίνδσορ».

Ο τίτλος του «Δασοφύλακα» ανατρέχει σε πάνω από τέσσερις αιώνες πίσω και τον είχε και ο πατέρας του, ο πρίγκιπας Φίλιππος, από το 1952, όταν η σύζυγός του Ελισάβετ στέφθηκε βασίλισσα.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ανέλαβε επισήμως τον νέο του ρόλο ως Ranger και έδωσαν στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία του Καρόλου δίπλα σε μια βελανιδιά.

The King has officially become Park Ranger of Windsor Great Park, 70 years after his father, The Duke of Edinburgh, was appointed to the post.



The Ranger offers guidance to the Deputy Ranger and his team in the day-to-day stewardship of one of the country’s oldest estates. pic.twitter.com/yNLMwfOLoa