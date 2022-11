Συγκινητική αποκάλυψη Βρετανού παρουσιαστή: «Έχω καρκίνο σε τελικό στάδιο – να ζείτε στο έπακρο την κάθε σας μέρα »

Όπως αποκάλυψε ο 48χρονος Τζόνι Ιργουιν, δεν ξέρει πόσος χρόνος του απομένει για να ζήσει και λυπάται που τα παιδιά του θα μεγαλώσουν χωρίς τον μπαμπά τους.

Ο 48χρονος Τζόνι Ίργουιν , παρουσιαστής των τηλεοπτικών εκπομπών A Place in the Sun του Channel 4 και Escape to the Country του BBC’s, αποκάλυψε σε μία συγκινητική συνέντευξη ότι πεθαίνει από καρκίνο και ότι αποφάσισε να το μοιραστεί με τον κόσμο για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ζουν στο έπακρο και να χαίρονται την κάθε τους ημέρα.

Όπως αποκάλυψε ο Ιργουιν στο περιοδικό Hello, αρχικά διαγνώστηκε πριν δύο χρόνια με καρκίνο του πνεύμονα, ο οποίος όμως εξαπλώθηκε στον εγκέφαλό του και πλέον δεν ξέρει πόσος χρόνος του απομένει για να ζήσει.

«Ο καρκίνος είναι σε τελικό στάδιο λένε οι γιατροί. Το 2020, όταν πρωτοδιαγνώστηκα, μου "έδωσαν" έξι μήνες αλλά ακόμα είμαι εδώ. Κάποια στιγμή όμως (ο καρκίνος) θα με προφτάσει τελικά» είπε ο 48χρονος παρουσιαστής.

«Τώρα όμως θέλω να κάνω σχέδια. Θέλω να δημιουργήσω αναμνήσεις και να αποτυπώσω αυτές τις στιγμές με την οικογένειά μου γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τα αγόρια μου (2 και 3 ετών) θα μεγαλώσουν χωρίς να γνωρίζουν τον μπαμπά τους και αυτό μου ραγίζει την καρδιά» εξομολογήθηκε στηνσυγκινητική του συνέντευξη ο Ιργουιν.

TV property presenter Jonnie Irwin reveals he has terminal cancer https://t.co/wnIuc87CAj — The Guardian (@guardian) November 14, 2022

Ο Ιργουιν κρατούσε για δύο χρόνια κρυφή την κατάσταση της υγείας του και ένιωθε ότι κουβαλούσε ένα «βρώμικο μυστικό».

Καθώς όμως «δεν ξέρει πόσος χρόνος ακόμα του απομένει» αποφάσισε να μιλήσει για να θυμίσει στον κόσμο ότι η ζωή είναι μικρή και να τους εμπνεύσει να ζουν την κάθε μέρα τους σα να είναι η τελευταία.

A Place In The Sun star and father-of-three Jonnie Irwin, 48, reveals he has just months to live after terminal cancer diagnosis https://t.co/8rIOessXs8 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 14, 2022

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.