Δανία: Η Ρωσία ενορχήστρωσε εκστρατεία παραπληροφόρησης για τη Γροιλανδία

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας κατηγόρησαν σήμερα τη Μόσχα ότι ενορχήστρωσε εκστρατεία παραπληροφόρησης που πρόβαλλε τον ισχυρισμό ότι ένας Δανός βουλευτής ζητούσε βοήθεια από τη Ρωσία για να εμποδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία.

Δημοσιεύσεις που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Ιανουάριο ισχυρίζονταν ότι ο Κάρστεν Χόνγκε, μέλος του κοινοβουλίου της Δανίας που εκπροσωπεί το αριστερό κόμμα Socialistisk Folkeparti, ήθελε να εμποδίσει αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας να γίνει ανεξάρτητο και ότι η χώρα του έπρεπε, για τον σκοπό αυτό, να ζητήσει τη βοήθεια της Ρωσίας.

Μια παραποιημένη φωτογραφία που έδειχνε ένα μήνυμα στο Facebook υπογεγραμμένο από τον Χόνγκε συμπεριλαμβανόταν σε αυτές τις δημοσιεύσεις: "ψευδής είδηση" κατήγγειλε ο βουλευτής σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η υπηρεσία πληροφοριών του στρατού της Δανίας (FE) εκτίμησε σήμερα ότι η εκστρατεία αυτή προερχόταν από τη Ρωσία.

"Το ψεύτικο μήνυμα προέρχεται αρχικά από έναν influencer ο οποίος έχει ήδη υποστηρίξει τα σχεδία της Ρωσίας στην Ουκρανία", δήλωσε η FE.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας διευκρίνισαν ότι είχαν λάβει πληροφορίες από το Viginum, τον γαλλικό οργανισμό καταπολέμησης ξένων ψηφιακών παρεμβολών, σύμφωνα με τις οποίες το συγκεκριμένο πρόσωπο "ανήκει σε ένα δίκτυο επιρροής που δρα για λογαριασμό του ρωσικού κράτους".

Η εκστρατεία αυτή πρέπει να παρατηρηθεί υπό το πρίσμα της "εν εξελίξει επιχείρησης επιρροής κατά την οποία η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα χάσμα στις διατλαντικές σχέσεις και να υπονομεύσει τη δυτική υποστήριξη στην Ουκρανία", δήλωσε η FE.

Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επανειλημμένα ότι θέλει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία η οποία, κατά τη γνώμη του, είναι απαραίτητη στις ΗΠΑ για λόγους ασφαλείας, προκαλώντας μεγάλη ένταση με την Κοπεγχάγη.

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε την ανάληψη στρατιωτικής δράσης για να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ευρεία πλειοψηφία των 57.000 κατοίκων της Γροιλανδίας προσδοκούν να γίνουν ανεξάρτητοι από τη Δανία, δεν θέλουν να γίνουν Αμερικανοί.

