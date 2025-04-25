Ισημερινός: Τουλάχιστον 20 τραυματίες, ζημιές σε κτίρια από τον σεισμό των 6,3 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα Παρασκευή την παράκτια επαρχία Εσμεράλδας (φωτό) που βρίσκεται στον βορειοδυτικό Ισημερινό, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, να υποστούν ζημιές κτίρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις να διακόψουν για λίγο τη λειτουργία τους.

Ο σεισμός είχε βάθος 35 χιλιομέτρων και σημειώθηκε γύρω στις 06.45 τοπική ώρα (14.45 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων και ζημιές σε τουλάχιστον 60 κτίρια, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων της χώρας (SNGR). Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ μια γέφυρα και δρόμοι επίσης υπέστησαν ζημιές.

Στους δρόμους της ομώνυμης πόλης, κάτοικοι κυκλοφορούσαν προσπαθώντας να αποφύγουν τα χαλάσματα, μεταξύ άλλων ένα κομμάτι τοίχου που είχε πέσει από ένα κτίριο, διαπίστωσε μία δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Ήταν πολύ δυνατός (…). Έμοιαζε με αιωνιότητα σε εμάς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία Γιακού Περές, που βρισκόταν στην πόλη Εσμεράλδας για να παρουσιάσει ένα βιβλίο σε ένα πανεπιστήμιο. Εξερχόμενος από το κτίριο, ο Περές διαπίστωσε πως «ορισμένα μικρά σπίτια είχαν καταστραφεί».

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε απόσταση 8,4 χιλιομέτρων από την πόλη Εσμεράλδας, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, διευκρίνισε η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων στο Χ, προσθέτοντας πως ο σεισμός έγινε αισθητός σε 10 από τις 24 επαρχίες της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Διέταξα όλοι οι υπουργοί να μεταβούν αμέσως στην επαρχία Εσμεράλδας προκειμένου να συντονίσουν την εγκατάσταση καταφυγίων, τη διανομή κιτ ανθρωπιστικής βοήθειας και την προσφορά της απαραίτητης στήριξης προς όλον τον πληθυσμό μας», έγραψε σε μήνυμα στο Χ ο προσφάτως εκλεγμένος πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petroecuador ανακοίνωσε πως ανέστειλε τις επιχειρήσεις στο διυλιστήριο της Εσμεράλδας και στον αγωγό SOTE προληπτικά μετά τον σεισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

