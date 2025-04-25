ΗΠΑ: Το Σύνταγμα «μπλοκάρει» 3η θητεία Τραμπ, αλλά υπάρχει το «παράθυρο» του Πούτιν...

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του εδώ και μήνες προαναγγέλλουν μια τρίτη θητεία για τον ήδη δύο φορές εκλεγμένο επικεφαλής του ομοσπονδιακού κράτους. Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι «δεν αστειεύεται» σε ό,τι αφορά την προοπτική μιας τρίτης προεδρικής θητείας. Το μόνο πρόβλημα; το αμερικανικό σύνταγμα. Υπάρχει όμως το σενάριο να ακολουθήσει την τακτική του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σημειώνεται ότι ουσιαστικά η 22η Τροπολογία του Συντάγματος απαγορεύει στους προέδρους να εκλεγούν για τρίτη θητεία. Μια νέα τροποποίηση του Συντάγματος είναι μια επίπονη διαδρομή που είναι απίθανο να πετύχει — αλλά ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι υπάρχουν «μέθοδοι» με τις οποίες θα μπορούσε να υπηρετήσει ξανά σχολιάζει το πρακτορείο Axios.

Δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα τα απαιτούμενα δύο τρίτα και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου - και τα τρία τέταρτα των πολιτειών των ΗΠΑ - να ψηφίσουν την κατάργηση της 22ης Τροπολογίας.

Τα δύο τρίτα των πολιτειών των ΗΠΑ μπορούν επίσης να ζητήσουν τη σύγκληση συνταγματικής συνέλευσης για να προτείνουν μια τροποποίηση, αλλά και τότε 38 από τις 50 πολιτείες πρέπει να επικυρώσουν οποιαδήποτε τροποποίηση.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, επανέλαβε σε δήλωσή του στο Axios ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι «είναι πολύ νωρίς για να σκεφτεί» μια τρίτη θητεία.

Αλλά συνταγματολόγοι λένε στο Axios ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα σχόλια του Τραμπ.

«Γιατί να υπάρχει 22η Τροπολογία αν είναι ανενεργή;» διερωτήθηκε η Κίμπερλι Βέλε, καθηγήτρια νομικής και ειδικός στο συνταγματικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης.

Συνέχισε: «Αν όλο αυτό το θέμα είχε σκοπό απλώς να στήσει κάποιο είδος παιχνιδιού που θα μπορούσε να ξεπεραστεί μέσω περίπλοκων νομικών πρακτικών, αυτό για μένα δεν αποτελεί νόμιμη ή ηθική θέση».

Τι αναφέρει η 22η Τροπολογία;

Η 22η Τροπολογία ορίζει ότι «κανένα άτομο δεν μπορεί να εκλεγεί στο αξίωμα του Προέδρου περισσότερες από δύο φορές».

Προτάθηκε το 1947 μετά τον θάνατο του πρώην Προέδρου Φράνκλιν Ντελάνο Ρούζβελτ κατά τη διάρκεια της τέταρτης θητείας του και επικυρώθηκε το 1951.

Θέτει επίσης όρια για όσους αναλαμβάνουν την προεδρία, όπως στην περίπτωση του θανάτου του προέδρου πριν από το τέλος της θητείας του. Έτσι, εάν ένας αντιπρόεδρος αναλάβει τη θέση του Νο. 1 σε μια ημιτελή προεδρική θητεία και υπηρετήσει για περισσότερα από δύο χρόνια, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα μόνο μία φορά.

Πώς αντέδρασαν οι Ρεπουμπλικάνοι;

Οι κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου απέρριψαν τα σχόλια του Τραμπ αυτή την εβδομάδα ως μη ρεαλιστικά.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τομ Κόουλ χαρακτήρισε τις σκέψεις του Τραμπ «πολύ φανταστικές για να συζητηθούν σοβαρά».

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να επιδιώξει μια τρίτη θητεία «χωρίς αλλαγή στο Σύνταγμα».

Θα μπορούσε ο Βανς να παραδώσει τα ηνία;

Ο Τραμπ συμφώνησε με τη δημοσιογράφος Κρίστεν Γουέλκερ του NBC News ότι ένα σενάριο θα ήταν να αλλάξει η ψηφοφορία του 2024, με τον αντιπρόεδρο Βανς ως πρόεδρο και τον Τραμπ ως αντιπρόεδρο.

Μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, ο Βανς θα παραιτηθεί από πρόεδρος και ο Τραμπ θα αναλάβει για τρίτη θητεία.

Σημειώνεται ότι ο Πούτιν, στον οποίο συνταγματικά απαγορευόταν τρίτη συναπτή θητεία, επέστρεψε στην προεδρία, μετά την ανάρρηση στην εξουσία του Ντμίτρι Μεντβέντεφ ως προέδρου.

Το ερώτημα κατά πόσον ένας δις εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να υπηρετήσει μια τρίτη θητεία μέσω της ανέλιξης από την αντιπροεδρία, σημειώνουν ορισμένοι συνταγματολόγοι, εξαρτάται από μια διαμάχη σχετικά με το εάν η 22η Τροπολογία απαγορεύει σε ένα άτομο να «εκλεγεί» περισσότερες από δύο φορές αντί να υπηρετήσει περισσότερες από δύο φορές.

Τι λένε: «Η απλή ανάγνωση του κειμένου υποδηλώνει ότι η 22η περιορίζει στην πραγματικότητα μόνο τα άτομα που αποκτούν το αξίωμα... μέσω της εκλογής τους», δήλωσε ο Μπρους Πίμποντι καθηγητής του Πανεπιστημίου Fairleigh Dickinson.

Η 22η Τροπολογία «έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα», υποστήριξε ο Πίμποντι, σημειώνοντας ότι απαγορεύει σε δις εκλεγμένους προέδρους την «πιο κοινή μέθοδο» εισόδου στο αξίωμα (εκλογή).

Κάποιοι βλέπουν την 12η Τροπολογία, η οποία λέει ότι «κανένα άτομο που δεν είναι συνταγματικά επιλέξιμο» να είναι πρόεδρος δεν μπορεί να είναι αντιπρόεδρος, ως εμπόδιο για έναν δύο φορές εκλεγμένο πρόεδρο να γίνει αντιπρόεδρος.

Αυτό είναι «ένα σημαντικό αντεπιχείρημα», είπε ο Πίμποντι.



Αλλά το ερώτημα αν ένας πρόεδρος που έχει εκλεγεί δύο φορές είναι μη επιλέξιμος για εκλογή ή μη επιλέξιμος για θητεία τίθεται ξανά στο προσκήνιο.

Εάν ο Τραμπ καταφέρει να συμμετάσχει στις πολιτειακές εκλογές για τρίτη θητεία — είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη θέση — σίγουρα θα ακολουθήσουν αγωγές.

Η υπόθεση θα μπορούσε να θυμίσει πρόσφατο προηγούμενο, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε πέρυσι ότι ο Τραμπ δεν μπορούσε να αποκλειστεί από τις προκριματικές εκλογές του Κολοράντο, επειδή το Κογκρέσο, και όχι οι πολιτείες, ήταν υπεύθυνο για την επιβολή της ρήτρας της 14ης Τροποποίησης για την εξέγερση στο Καπιτόλιο.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ο Τραμπ να παρέμβει σε μια προεδρική μετάβαση.

«Εάν... δεν συμμορφώνεται με το Σύνταγμα και πιστεύει, για οποιονδήποτε λόγο, ότι πρέπει να παραμείνει στην εξουσία, το μεγάλο ερώτημα είναι, ποιος θα τον σταματήσει;» σημείωσε η Βέλε.

