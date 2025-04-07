Γροιλανδία: Το νέο κοινοβούλιο συνεδρίασε για πρώτη φορά εν μέσω πιέσεων από τον Τραμπ

Το νέο κοινοβούλιο της Γροιλανδίας συνήλθε για πρώτη φορά σήμερα μετά τις γενικές εκλογές του Μαρτίου, εν μέσω επανειλημμένων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ το ημιαυτόνομο αυτό νησί της Δανίας.

Ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, 33 ετών, ο οποίος είχε ζητήσει να υπάρχει πολιτική ενότητα ενάντια στις εξωτερικές πιέσεις από τότε που το κόμμα του Demokraatit (Δημοκράτες) κέρδισε τις εκλογές του Μαρτίου, ανέλαβε τα καθήκοντά του ως ο νεότερος πρωθυπουργός της Γροιλανδίας και θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν οι φιλοδοξίες του Τραμπ.

«Ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό να είμαστε ενωμένοι για τη χώρα μας και να έχουμε σταθερή διακυβέρνηση. Γι' αυτό είμαι ευτυχής με αυτόν τον ευρύ συνασπισμό με το 75% των ψήφων», δήλωσε ο Νίλσεν, σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Γροιλανδίας KNR.

Ο Νίλσεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Γροιλανδία θα ενισχύσει τους δεσμούς της με τη Δανία, χαρακτηρίζοντάς την ως «τον στενότερο εταίρο της Γροιλανδίας», έως ότου το νησί της Αρκτικής γίνει κυρίαρχο κράτος. Σημείωσε ότι το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας επιθυμεί τελικά να γίνει ανεξάρτητο.

Το φιλικά προσκείμενο στον επιχειρηματικό κόσμο Κόμμα των Δημοκρατών, που ευνοεί μια αργή πορεία προς την ανεξαρτησία, αναδείχθηκε ο νικητής τον περασμένο μήνα των βουλευτικών εκλογών, τριπλασιάζοντας την εκπροσώπησή του σε 10 έδρες. Το κόμμα δήλωσε ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με άλλα τρία κόμματα.

Ο συνασπισμός, ο οποίος καλύπτει μεγάλο μέρος του πολιτικού φάσματος, διαθέτει 23 από τις 31 κοινοβουλευτικές έδρες. Το κόμμα Naleraq, ένα σταθερό κόμμα υπέρ της ανεξαρτησίας που διπλασίασε τις έδρες του σε οκτώ στις εκλογές, δεν θα συμμετάσχει στον συνασπισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

