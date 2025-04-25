Ουκρανία - Kηδεία πάπα Φραγκίσκου: Ο Ζελένσκι δεν είναι βέβαιος ότι θα καταφέρει να παραστεί

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι δεν είναι σίγουρος ότι «θα έχει τον χρόνο» προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, που θα τελεστεί αύριο στη Ρώμη και στην οποία αναμένεται να δώσει το «παρών» ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους Ντόναλντ Τραμπ.

«Εάν έχω τον χρόνο, θα είμαι σίγουρα παρών», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, επικαλούμενος συναντήσεις με στρατιωτικούς αξιωματούχους που θα πρέπει να έχει την ίδια ημέρα.

«Δεν γνωρίζω πόσο χρόνο θα πάρει αυτό», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

