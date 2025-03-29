Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν θα πραγματοποιήσει τριήμερη επίσκεψη στη Γροιλανδία, από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή (2-4 Απριλίου), με στόχο «να ενισχύσει την ενότητα» με το νησί της Αρκτικής, απέναντι στις βλέψεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται αφού η Γροιλανδία απέκτησε μια νέα κυβέρνηση συνασπισμού και μία ημέρα αφού ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς επιτέθηκε στην Κοπεγχάγη κατηγορώντας τη για «αδράνεια» σε αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

«Χαίρομαι που θα συνεχίσω τη στενή συνεργασία εμπιστοσύνης μεταξύ Γροιλανδίας και Δανίας, με τον Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν», τον νέο πρωθυπουργό του νησιού, ανέφερε η Φρεντέρικσεν στην ανακοίνωσή της. «Η Γροιλανδία μόλις ολοκλήρωσε μια καλή, δημοκρατική διαδικασία και σχημάτισε διευρυμένη κυβέρνηση. Είναι σημαντικό για εμένα να μεταβώ επί τόπου το συντομότερο δυνατόν και να χαιρετίσω τη μελλοντική» κυβέρνηση, πρόσθεσε.

Τα τέσσερα από τα πέντε κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο της Γροιλανδίας ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι συμφώνησαν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού. «Είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε στην άκρη τις διαφωνίες και τις διαφορές μας (…) επειδή μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ισχυρή πίεση που δεχόμαστε από το εξωτερικό», είπε την Παρασκευή ο Νίλσεν.

Τα μεγαλύτερα κόμματα της Γροιλανδίας τάσσονται όλα υπέρ της ανεξαρτησίας του νησιού, αλλά διαφωνούν για το πώς και πότε θα γίνει αυτό. Οι αμερικανικές πιέσεις τα έπεισαν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού. Μόνο το κόμμα Naleraq, που τάσσεται υπέρ της ταχείας ανεξαρτητοποίησης της Γροιλανδίας, θα είναι στην αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσκόπηση, το 85% των Γροιλανδών αποκλείει την πιθανότητα ένωσης του νησιού με τις ΗΠΑ.

Ο Βανς απέκλεισε χθες τη χρήση βίας για την ενσωμάτωση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα καταφέρει να υπογράψει μια συμφωνία με τους Γροιλανδούς.

