Cosmoship Management: 1 νεκρός και 4 αγνοούμενοι μετά τη βύθιση του Eternity C στην Ερυθρά Θάλασσα

Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Cosmoship Management ανακοίνωσε ότι ένα μέλος του πληρώματος θεωρείται νεκρό και τέσσερα ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί, μετά τη φονική επίθεση των Χούθι και τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Eternity C στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή της, η διαχειρίστρια εταιρεία του Eternity C ανέφερε ότι δέκα άτομα παραμένουν αγνοούμενα μετά την πολύωρη επίθεση στο πλοίο, που έφερε σημαία Λιβερίας. Η εταιρεία εργάζεται μέσω πολλαπλών διαύλων για να επαληθεύσει ισχυρισμό των Χούθι ότι έχουν περισυλλέξει ορισμένα μέλη του πληρώματος μετά τη βύθιση του πλοίου την Τετάρτη.

Η Cosmoship προσπαθεί επίσης να παρέχει έγκαιρες ενημερώσεις στις οικογένειες των ναυτικών.

Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει ζητήσει από όλα τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να συνδράμουν στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Cosmoship Management επιβεβαιώνει ότι το υπό τη διαχείρισή της πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Eternity C (IMO: 9588249) δέχθηκε επίθεση περίπου στις 19:30 UTC της 7ης Ιουλίου, περίπου 50 ναυτικά μίλια από το Αλ Χουντάιντα, Υεμένη. Το Eternity C είχε παραδώσει φορτίο για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ στο Μπερμπέρα, Σομαλία, και έπλεε χωρίς φορτίο προς Τζέντα, Σαουδική Αραβία, για ανεφοδιασμό καυσίμων τη στιγμή της επίθεσης.

Στο Eternity C επέβαιναν 22 μέλη πληρώματος και τρεις φρουροί ασφαλείας.

Η επίθεση αναφέρθηκε αμέσως στις αρμόδιες ναυτικές αρχές. Η Cosmoship ανέθεσε σε επαγγελματίες διασώστες την υλοποίηση επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 10 άτομα (οκτώ μέλη του πληρώματος και δύο φρουροί).

Ένας θεωρείται νεκρός, ενώ τέσσερα άτομα δεν έχουν εντοπιστεί από τη στιγμή της επίθεσης στο σκάφος. Δέκα ακόμη άτομα παραμένουν αγνοούμενα.

Κατανοούμε ότι οι Χούθι έχουν περισυλλέξει κάποια άτομα και εργαζόμαστε μέσω πολλαπλών διαύλων, κατά προτεραιότητα, για να επαληθεύσουμε αυτή την πληροφορία. Θα συνεχίσουμε τις έρευνες για επιζώντες μέχρι να εντοπιστούν όλα τα άτομα. Έχουμε ζητήσει από όλα τα διερχόμενα πλοία στην περιοχή να βοηθήσουν στην αναζήτηση.

Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τις οικογένειες των μελών του πληρώματος και θα τους παρέχουμε ενημέρωση μόλις έχουμε νεότερα. Θα τους προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Επίσης, οργανώνουμε στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής συμβουλευτικής για τα διασωθέντα μέλη του πληρώματος.

Για λόγους ασφαλείας και σεβασμού προς τις οικογένειες, δεν θα δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες για τα μέλη του πληρώματος αυτή τη στιγμή.

Το Eternity C είναι πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, υπό σημαία Λιβερίας, κατασκευασμένο το 2012, με χωρητικότητα 36.830 dwt.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.