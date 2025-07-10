Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η «Οδύσσεια» του Έλληνα που περισυνελέγη σώος μετά την επίθεση των Χούθι στο Eternity C - Πήδηξε τελευταίος από το πλοίο

Κολυμπούσε 48 ώρες στη θάλασσα - Έχουν διασωθεί 10 ναυτικοί, 6 κατά πληροφορίες έχουν περισυλλεγεί και βρίσκονται στα χέρια των Χούθι, 4 θεωρούνται νεκροί

Χούθι: Οι πληροφορίες για τον Έλληνα που περισυνελέγη σώος μετά την επίθεση

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης εντοπίστηκε από διασώστες της Diaplous και της Ambrey σώος στην Ερυθρά Θάλασσα ο Έλληνας επικεφαλής της ομάδας των ένοπλων φρουρών που επέβαιναν στο ETERNITY C, το ελληνόκτητο πλοίο που δέχτηκε σφοδρή επίθεση από αντάρτες Χούθι το μεσημέρι της Δευτέρας. Εντοπίστηκε μαζί με ακόμα τρεις ναυτικούς, εξαντλημένος και αφυδατωμένος, στην ευρύτερη περιοχή του ναυαγίου έχοντας περάσει σχεδόν 48 ώρες στο νερό

Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έκτοτε παραμένουν στο διασωστικό πλοίο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αναμένεται η μεταφορά τους στη Σαουδική Αραβία για προληπτική νοσηλεία. Ο Βαγγέλης Σταρίδας, όπως είναι το όνομα του Έλληνα φρουρού, εργάζεται στην εταιρεία Sea Guardian και έπεσε τελευταίος στη θάλασσα μαζί με τον Φιλιππινέζο πλοίαρχο του Eternity C το βράδυ της Τρίτης μετά από δεύτερη επίθεση των Χούθι  με πυραύλους, η οποία επιτάχυνε τη διαδικασία βύθισης του πλοίου.

Συνολικά, έχουν διασωθεί 10 ναυτικοί, έξι κατά πληροφορίες έχουν περισυλλεγεί και βρίσκονται στα χέρια των Χούθι, τέσσερις θεωρούνται νεκροί και ακόμα πέντε αγνοούμενοι. Κανένα πολεμικό πλοίο της Επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ δεν βρέθηκε στο σημείο για να συνδράμει στην αντιμετώπιση της κρίσης. Από την έναρξη των επιθέσεων τους, το Νοέμβριο του 2023 οι αντάρτες της Υεμένης έχουν χτυπήσει 70 πλοία, έχουν βυθίσει τέσσερα, ενώ από τις επιθέσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον επτά ναυτικοί.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Υεμένη Χούθι Ερυθρά Θάλασσα Επιχείρηση «Ασπίδες»
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark