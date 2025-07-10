Προσωρινός επικεφαλής της NASA διορίστηκε «δια χειρός» Ντόναλντ Τραμπ, ο ήδη διατελών χρέη υπουργού Μεταφορών, Σον Ντάφι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προέβη στον εν λόγω διορισμό την Τετάρτη, λίγες μόλις εβδομάδες από την αιφνιδιαστική απόσυρση από μέρους του της υποψηφιότητας του επιχειρηματία, Jared Isaacman για τον διορισμό στη θέση του επικεφαλής της υπηρεσίας.

«Θα είναι εξαιρετικός επικεφαλής της πιο σημαντικής από ποτέ Διαστημικής Υπηρεσίας, έστω και αν αυτό θα συμβεί για μικρό χρονικό διάστημα», έγραψε ο Τραμπ για τον Ντάφι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντάφι επιβεβαίωσε την απόφαση ως ειλημμένη με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ, λέγοντας ότι «είναι τιμή του να αποδεχθεί την αποστολή». Ο πρώην Γερουσιαστής του Ουισκόνσιν και αστέρας των τηλεοπτικών ριάλιτι ήταν το δεύτερο όνομα μετά τον Πιτ Χέγκσεθ από τους παρουσιαστές του Fox News, που επελέγησαν από τον Τραμπ προκειμένου να ενταχθούν στο κυβερνητικό επιτελείο του.

Ο διορισμός του Ντάφι έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενους διορισμούς εκ μέρους του Τραμπ ανώτατων αξιωματούχων σε πολλαπλές θέσεις. Για παράδειγμα, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιτελεί συγχρόνως ρόλο προσωρινού συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου και υπηρεσιακού επικεφαλής της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο Μικ Μαλβέινι, διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, διορίστηκε υπηρεσιακός αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Στα τέλη Μαΐου, ο Jared Isaacman προετοιμαζόταν να λάβει την επικυρωτική απόφαση μέσω της διαδικασίας ψηφοφορίας της Γερουσίας για τον διορισμό του, όταν αιφνιδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος απέσυρε την υποψηφιότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε τη συγκεκριμένη απόφασή του επικαλούμενος «ενδελεχή εξέταση προηγούμενων συνδέσεων» του υποψηφίου.

Δεν ήταν σαφές τι εννοούσε με αυτό, αν και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι είχαν επικρίνει προηγουμένως τον Isaacman για δωρεές προς τους Δημοκρατικούς, ανέφερε η Washington Post.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι απέσυρε την υποψηφιότητα λόγω των δεσμών του επιχειρηματία με τον Elon Musk και αφού έμαθε ότι ο Isaacman ήταν ένας «γαλαζοαίματος Δημοκρατικός που δεν είχε ποτέ προσφέρει τίποτα σε Ρεπουμπλικανό». Ο Τραμπ και ο Μασκ, πρώην σύμμαχοι, βρίσκονται σε μια κλιμακούμενη διαμάχη.

«Ήμουν σχετικά απολιτίκ - ένας μετριοπαθής που κλίνει προς τα δεξιά - και οι πολιτικές μου δωρεές σε αμφότερα τα κόμματα (αν και 10 φορές περισσότερες στους Ρεπουμπλικάνους) αποκαλύφθηκαν γραπτώς, με αιτιολογία, πριν η υποψηφιότητά μου υποβληθεί ποτέ στη Γερουσία», ανέφερε ο Isaacman στη δήλωσή του.

Την Τετάρτη, υποστήριξε τον διορισμό του Ντάφι στη θέση του προσωρινού επικεφαλής, λέγοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η NASA «χρειάζεται πολιτική ηγεσία από κάποιον που ο Πρόεδρος εμπιστεύεται».

Πηγή: skai.gr

