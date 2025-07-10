Στο έλεος των Χούθι για 48 ώρες τα δύο ελληνόκτητα πλοία - Η βοήθεια δεν ήρθε ποτέ

Για περισσότερες από 48 ώρες, δύο ελληνικών συμφερόντων εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα δέχονταν συντονισμένες επιθέσεις από μαχητές των Χούθι με drones, ρουκέτες και πυραύλους, σε ένα από τα πιο σοβαρά πλήγματα από την έναρξη της εκστρατείας των Χούθι κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Κανένα αμερικανικό ή συμμαχικό πολεμικό πλοίο δεν βρισκόταν στην περιοχή για να βοηθήσει.

Αξιωματούχος της εταιρείας Cosmoship Management, η οποία διαχειρίζεται το πλοίο Eternity C, ένα από τα σκάφη που δέχθηκαν επίθεση, δήλωσε ότι προσπάθησε απεγνωσμένα να ζητήσει βοήθεια από το Βρετανικό Ναυτικό και την ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά του είπαν ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα πλοία στην περιοχή, αναφέρει η Wall Street Journal.

Πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο από τον Νοέμβριο και μία από τις πιο αιματηρές από τότε που η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα ανταρτών της Υεμένης ξεκίνησε μια εκστρατεία για να διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στον κρίσιμο παγκόσμιο εμπορικό δίαυλο, επικαλούμενη ως αιτία τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι επιθέσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με πολλές μικρές λέμβους υποστηριζόμενες από βαρύτερο οπλισμό, σημειώθηκαν δύο μήνες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε πετύχει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με τους Χούθι και η οποία, όπως είχε δηλώσει τότε, θα σταματούσε τις επιθέσεις τους στη ναυσιπλοΐα.

Όσο οι Χούθι δεν στοχεύουν αμερικανικά πλοία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αλλάξει τη «διάταξη δυνάμεών τους» ως απάντηση στις επιθέσεις.

Ο Κρίστοφερ Λονγκ, πρώην αξιωματικός του Βρετανικού Ναυτικού στη Μέση Ανατολή και νυν επικεφαλής πληροφοριών της ναυτικής εταιρείας ασφαλείας Neptune P2P, δήλωσε ότι η απουσία στρατιωτικής παρουσίας κοντά στα προπύργια των Χούθι στη νότια Ερυθρά Θάλασσα καθιστά τα εμπορικά πλοία πλήρως εκτεθειμένα στην πιο επικίνδυνη περιοχή της ζώνης.

«Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, είστε μόνοι σας», προειδοποίησε.

Η διεθνής προσπάθεια για την προστασία των θαλάσσιων οδών έχει εξασθενήσει τους τελευταίους μήνες, καθώς όλο και λιγότερα ναυτικά διαθέτουν τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν το ολοένα και πιο εξελιγμένο οπλοστάσιο των Χούθι, δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος αξιωματούχος, εκπρόσωπος του Βρετανικού Ναυτικού και η αποστολή Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσαν ότι τα ναυτικά τους δεν είχαν πλοία στην περιοχή τη στιγμή της επίθεσης.

Οι Χούθι ξεκίνησαν την επίθεσή τους το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς το πλοίο Magic Seas, με σημαία Λιβερίας, μήκους δύο γηπέδων ποδοσφαίρου και φορτωμένο με λιπάσματα και χάλυβα, έπλεε κοντά στην Υεμένη με προορισμό την Τουρκία.

Σύμφωνα με αναφορά του Joint Maritime Information Center, ο υπεύθυνος ασφαλείας του Magic Seas εξέπεμψε επείγουσα ειδοποίηση ότι το πλοίο δεχόταν επίθεση.

Τέσσερα ή πέντε μικρά σκάφη περικύκλωσαν το τεράστιο πλοίο και αντάλλαξαν πυροβολισμούς με την ομάδα ασφαλείας του. Ένας από τους επιτιθέμενους εκτόξευσε ρουκέτα προς τη γέφυρα του πλοίου.

Μέσα σε 90 λεπτά, η επίθεση είχε ενταθεί, με επτά ή οκτώ ταχύπλοα να συμμετέχουν στην επιχείρηση. Ένας πύραυλος χτύπησε το χώρο φορτίου του πλοίου, ενώ τέσσερα μη επανδρωμένα σκάφη προστέθηκαν στην επίθεση.

Η ομάδα ασφαλείας άνοιξε πυρ και βύθισε τα δύο από αυτά, αλλά τα άλλα δύο κατάφεραν να χτυπήσουν το πλοίο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το μηχανοστάσιο άρχισε να πλημμυρίζει και το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σκάφος.

Οι μαχητές των Χούθι επιβιβάστηκαν στο Magic Seas, τοποθέτησαν εκρηκτικά περιμετρικά από το κύτος του πλοίου και το βύθισαν, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ίδια η οργάνωση.

The Houthis of Yemen have released a **propaganda** video of their attack (and sinking) of the bulk carrier ship 'Magic Seas’ on Sunday in the Red Sea.



It's both very concerning and rather spectacular (they attached multiple explosives to her hull) #Houthis pic.twitter.com/96GzyvGR3h — Javier Blas (@JavierBlas) July 8, 2025

Ο Μαχντί αλ-Μασάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου των Χούθι, δήλωσε ότι η οργάνωση θα συνεχίσει να επιτίθεται σε πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, έως ότου τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και αρθούν οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Τα πλοία Magic Seas και Eternity C ήταν ελληνικής ιδιοκτησίας και έφεραν σημαία Λιβερίας. Το Magic Seas είχε επισκεφθεί το Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με τις εταιρείες ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Windward και Kpler. Το Eternity C είχε καταπλεύσει στο ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Joint Maritime Information Center.

Εάν οι Χούθι σκοπεύουν πλέον να στοχοποιούν πλοία που έχουν έμμεση σύνδεση με το Ισραήλ, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, δήλωσε ο Άμι Ντάνιελ, επικεφαλής της εταιρείας ναυτιλιακής πληροφόρησης Windward. «Αυτό διχάζει περαιτέρω το παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα», είπε.

Οι διαχειρίστριες εταιρείες των δύο πλοίων -η Allseas Marine για το Magic Seas και η Cosmoship Management για το Eternity C- δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με ενδεχόμενους δεσμούς με το Ισραήλ, σύμφωνα με τη WSJ.

Η επίθεση των Χούθι στο Eternity C ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας, σε απόσταση μικρότερη των 5 ναυτικών μιλίων από το σημείο όπου είχε χτυπηθεί το Magic Seas, και εξελίχθηκε με παρόμοιο τρόπο, σύμφωνα με αναφορά του Joint Maritime Information Center.

Το Eternity C έπλεε άδειο με προορισμό τη Σαουδική Αραβία όταν περικυκλώθηκε από πολλά μικρά σκάφη εξοπλισμένες με αντιαρματικούς εκτοξευτές ρουκετών. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ωρών, μια σειρά από επιθέσεις έθεσαν εκτός λειτουργίας το σύστημα πρόωσης του πλοίου και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο.

♦️ The MAGIC SEAS, a commercial bulk carrier, is sinking in the Red Sea after an intense confrontation with armed Yemeni speedboats. Video footage shows the vessel engulfed in flames and going under, highlighting the growing maritime threat posed by Iranian-backed Houthis in the… pic.twitter.com/uLvkHlj1uS — Adi 🎗 (@Adi13) July 6, 2025

Σε ηχητική καταγραφή του σήματος κινδύνου, που εξέτασε η Wall Street Journal, ακούγεται ο χειριστής να φωνάζει: «Mayday, mayday, mayday, δεχόμαστε επίθεση» και να ζητά άμεση βοήθεια.

Η μάχη συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, με τους Χούθι να εξαπολύουν επιπλέον επιθέσεις με πυραύλους και drones. Ένα εμπορικό πλοίο προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά εμποδίστηκε από ενόπλους που είχαν σχηματίσει περίμετρο ασφαλείας γύρω από το κατεστραμμένο σκάφος, σύμφωνα με αξιωματούχο της Cosmoship και εκπρόσωπο της αποστολής Aspides.

Η ομάδα ασφαλείας εξάντλησε τα πυρομαχικά της και το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο, το οποίο άρχισε να βυθίζεται.

Η Cosmoship ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία την επιχείρηση διάσωσης το πρωί της Τετάρτης. Στην επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι ένας θεωρείται νεκρός, ενώ τέσσερα άτομα δεν έχουν εντοπιστεί από τη στιγμή της επίθεσης στο σκάφος. Δέκα ακόμη άτομα παραμένουν αγνοούμενα.

YEMEN 🇾🇪NO COME CUENTO!



Los hutíes de Yemen han hecho público un vídeo grabado con un dron de cómo hundieron el granelero de propiedad griega Magic Seas hace 3 días en el Mar Rojo.



Dispararon RPG contra el barco, luego lo asaltaron y colocaron explosivos en lugares estratégicos pic.twitter.com/rjJgDZrHSD — RedPichacosa (@RedPichacosa) July 9, 2025

Οι Χούθι δήλωσαν ότι περισυνέλεξαν αρκετά μέλη του πληρώματος του Eternity C. Η Αμερικανική Αποστολή στην Υεμένη ανέφερε ότι οι ναυτικοί απήχθησαν από τους Χούθι και κάλεσε για την ασφαλή απελευθέρωσή τους.

Ειδικοί σε θέματα ναυτικής ασφάλειας, καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν ότι πρόκειται για τις πιο βίαιες επιθέσεις των Χούθι από τον Νοέμβριο του 2023, όταν οι σιίτες αντάρτες ξεκίνησαν να στοχοποιούν εμπορικά πλοία, σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Χαμάς και τον πόλεμό της κατά του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι Χούθι είχαν βυθίσει δύο πλοία πριν από τις επιθέσεις αυτής της εβδομάδας και είχαν σκοτώσει τρεις ναυτικούς τον Μάρτιο του 2024, ωστόσο οι φονικές και συντονισμένες επιθέσεις των τελευταίων ημερών ξεχωρίζουν τόσο για την ένταση όσο και για τη στρατηγική τους.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλήγμα που έχουν καταφέρει μέσα σε 48 ώρες», δήλωσε η Έλι Σάφικ, επικεφαλής ναυτιλιακής ανάλυσης της βρετανικής τεχνολογικής εταιρείας Vanguard Tech. «Πρόκειται για τις πιο επιτυχημένες επιθέσεις μέχρι σήμερα».

Το Ιράν αρνείται ότι έχει εξοπλίσει τους Χούθι. Εκπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι Χούθι εξακολουθούν να εκτοξεύουν βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ αρκετές φορές την εβδομάδα, οι περισσότεροι εκ των οποίων αναχαιτίζονται.

Ο Μοχάμεντ Αλ-Μπάσα, ιδρυτής της αμερικανικής εταιρείας ανάλυσης ασφάλειας Basha Report, σχολίασε ότι οι επιθέσεις των Χούθι αποδεικνύουν πως «διαθέτουν τόσο τις δυνατότητες όσο και την πολιτική βούληση να προκαλέσουν αναστάτωση και επιλέγουν προσεκτικά το πότε θα δράσουν».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.