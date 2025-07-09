CNN: Ο Χέγκσεθ «πάγωσε» την αποστολή όπλων στην Ουκρανία χωρίς να ενημερώσει τον Λευκό Οίκο

Σύγχυση προκάλεσε στην κυβέρνηση του Τραμπ η απόφαση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, να διακόψει την αποστολή αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει τον Λευκό Οίκο όπως αποκάλυψαν 5 πηγές με γνώση του θέματος στο CNN. Μάλιστα, η αμερικανική κυβέρνηση έσπευσε να εξηγήσει την κίνηση αυτή στο Κογκρέσο και την κυβέρνηση του Κιέβου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων την Τρίτη για το αν ενέκρινε ο ίδιος την αναστολή, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, λέγοντας απλώς ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν αμυντικά όπλα στην Ουκρανία. «Δεν ξέρω, γιατί δεν μου λέτε εσείς; (ποιος το ενέκρινε;)», απάντησε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη συχνά αποσπασματική διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κυβέρνηση Τραμπ, ιδιαίτερα στο υπουργείο Άμυνας υπό τον Χέγκσεθ σύμφωνα με το CNN. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν η δεύτερη φορά φέτος που ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας προχώρησε σε αντίστοιχη κίνηση χωρίς συντονισμό, αιφνιδιάζοντας ακόμη και ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Μάρκο Ρούμπιο, δεν είχαν επίσης καμία ενημέρωση και έμαθαν για τo «πάγωμα» από δημοσιεύματα, όπως αποκάλυψε υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος και δύο από τις πηγές.

Το Πεντάγωνο, μέσω της εκπροσώπου Τύπου, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, υποστήριξε ότι η αναστολή έγινε στο πλαίσιο αξιολόγησης των αποθεμάτων οπλισμού και πως υπήρξε συντονισμός «σε όλο το εύρος της κυβέρνησης».

Ερωτηθείσα εάν ο Χέγκσεθ ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο πριν εγκρίνει την παύση των αποστολών, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διεξήγαγε έναν έλεγχο «για να διασφαλίσει ότι όλη η υποστήριξη που παρέχεται σε όλα τα ξένα έθνη ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα της Αμερικής» και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «έχει λάβει την απόφαση να συνεχίσει να παρέχει αμυντικά όπλα στην Ουκρανία για να βοηθήσει να σταματήσουν οι δολοφονίες σε αυτόν τον βάναυσο πόλεμο, για τον οποίο το Πεντάγωνο έχει δηλώσει ότι εργάζεται ενεργά». Πρόσθεσε ότι «ο Πρόεδρος έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Άμυνας».

Σύμφωνα με πηγές, ο Χέγκσεθ δεν ενημέρωσε κανέναν στο Λευκό Οίκο επειδή δεν διαθέτει επιτελείο που θα τον συμβούλευε να συντονίσει καλύτερα τέτοιου μεγέθους κινήσεις. Το «πάγωμα» αφορούσε κυρίως αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot και πυρομαχικά πυροβολικού, που θεωρούνται κρίσιμα για την προστασία αμάχων στην Ουκρανία από τα συνεχή ρωσικά πλήγματα.

Ο Τραμπ είπε στον Χέγκσεθ να ξεκινήσει ξανά ορισμένες αποστολές

Μετά την αποκάλυψη της παύσης αποστολής οπλισμού στην Ουκρανία, ο Τραμπ ζήτησε από τον Χέγκσεθ να «ξεπαγώσει» τουλάχιστον μέρος των αποστολών — ειδικά τους πυραύλους Patriot που βρίσκονται ήδη στην Πολωνία και μπορούν να σταλούν άμεσα στο Κίεβο.

Αφού ο Λευκός Οίκος έμαθε για την παύση, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν στον Χέγκσεθ και το Υπουργείο Άμυνας ότι θα παρείχαν προσωρινά «κάλυψη» για την απόφαση, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι το Πεντάγωνο έπρεπε να εξηγήσει την κίνηση στο Κογκρέσο, το οποίο επίσης δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την παύση.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν υποστηρίξει τις τελευταίες ημέρες ότι η κίνηση ήταν απαραίτητη λόγω ελλείψεων σε αποθέματα των ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Ωστόσο, οι πηγές ανέφεραν ότι το Κογκρέσο δεν έχει ενημερωθεί ούτε έχει λάβει καμία πληροφορία από το Πεντάγωνο που να υποδηλώνει μια κρίσιμη και επικείμενη έλλειψη όπλων.

«Το Κογκρέσο θα χαιρόταν να συνεργαστεί με το Υπουργείο Άμυνας εάν παρουσιαστούν αξιόπιστα στοιχεία ότι τα αποθέματα του Πενταγώνου ήταν εξαιρετικά περιορισμένα, απαιτώντας τους να αναλάβουν μονομερή δράση όπως έκαναν την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε μία από τις πηγές. Το Πεντάγωνο ζητά συστηματικά πρόσθετη χρηματοδότηση και άδεια από το Κογκρέσο για μακροπρόθεσμη προμήθεια όπλων. «Ωστόσο, δεν έχουν υποβληθεί νέες επείγουσες απαιτήσεις στο Κογκρέσο από το Υπουργείο Άμυνας για κανένα από αυτά τα πυρομαχικά», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.

