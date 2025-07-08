Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα στείλουν περισσότερα «αμυντικά» όπλα στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν κι άλλα όπλα στην Ουκρανία, μερικές ημέρες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου πως αναστέλλονται οι παραδόσεις ορισμένων ειδών όπλων και πυρομαχικών στον ουκρανικό στρατό για να εξασφαλιστεί η επάρκεια των αμερικανικών αποθεμάτων.

«Θα πρέπει να τους στείλουμε περισσότερα όπλα, κυρίως αμυντικά όπλα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως η Ουκρανία πλήττεται σκληρά από τη Ρωσία και δηλώνοντας εκ νέου «δυσαρεστημένος» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην αρχή ενός δείπνου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί πυραύλους Patriot για να αμυνθεί, αλλά δεν τους ανέφερε ξανά τη Δευτέρα.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ την Παρασκευή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφώνησε να εργαστεί για την αύξηση της ικανότητας του Κιέβου να «υπερασπίζεται τον ουρανό της» καθώς κλιμακώνονται οι ρωσικές επιθέσεις. Είπε ότι συζήτησε με τον Τραμπ την κοινή αμυντική παραγωγή, τις αγορές και τις επενδύσεις.

Η Ουκρανία ζητά από την Ουάσινγκτον να της πουλήσει περισσότερους πυραύλους και συστήματα Patriot, τα οποία θεωρεί κλειδί για την υπεράσπιση των πόλεών της από την εντατικοποίηση των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να σταματήσει ορισμένες αποστολές όπλων προς την Ουκρανία προκάλεσε προειδοποιήσεις από το Κίεβο ότι η κίνηση αυτή θα αποδυνάμωνε την ικανότητά του να αμυνθεί έναντι των αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας. Η Γερμανία δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για την αγορά συστημάτων αεράμυνας Patriot για την Ουκρανία, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα, σύμφωνα με το Reuters.

