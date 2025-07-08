Βολές κατά του Βλάντιμιρ Πούτιν εξαπέλυσε για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία ενώ ανακοίνωσε ότι έχει εγκρίνει την αποστολή αμυντικού εξοπλισμού στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τον Ρώσο πρόεδρο και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

«Ο Πούτιν μας πετάει πολλές ανοησίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στη διάρκεια συνάντησης με μέλη του υπουργικού συμβουλίου

στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα εντείνει την παραγωγή όπλων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα ενισχύσουμε τους εργολάβους για να κατασκευάζουν τα όπλα γρηγορότερα».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως βρίσκεται σε συνομιλίες με ξένες κυβερνήσεις προκειμένου να συνεισφέρουν περισσότερα στρατιωτικά, ενώ διαμήνυσε αναφερθείς στη Νότια Κορέα, είπε ότι «θα έπρεπε να πληρώνει για τη στρατιωτική της προστασία».

Σε δυο μέρες η επιστολή για τους δασμούς στην ΕΕ

Στο μέτωπο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ ανέφερε ότι τα πρώτα έσοδα από τους δασμούς θα αρχίσουν να εισρέουν από την 1η Αυγούστου, ενώ τόνισε ότι οι επιβληθέντες δασμοί είναι «χαμηλοί και δίκαιοι».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα σε δύο ημέρες θα αποστείλει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία θα γνωστοποιεί το επίπεδο των δασμών που προτίθενται να επιβάλουν οι ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ σημείωσε ότι η Ε.Ε. «φέρεται πολύ καλά» στις Ηνωμένες Πολιτείες στις τελευταίες εμπορικές διαπραγματεύσεις.



Παράλληλα, σε μια ακόμη επίθεση κατά της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο διοικητής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, θα έπρεπε να παραιτηθεί άμεσα.



