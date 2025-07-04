Παρά την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέστειλε την αποστολή κρίσιμων όπλων στην Ουκρανία, αψηφώντας στρατιωτική αξιολόγηση που έκρινε ότι η ενίσχυση δεν θα επηρέαζε τα αποθέματα των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανέστειλε αυτή την εβδομάδα μια αποστολή αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία, επικαλούμενο ανησυχίες για τα χαμηλά αποθέματα, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC, ανάλυση ανώτερων στρατιωτικών στελεχών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο πακέτο βοήθειας δεν θα έθετε σε κίνδυνο τα αποθέματα πυρομαχικών των ίδιων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η απόφαση να «παγώσει» η αποστολή όπλων αιφνιδίασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μέλη του Κογκρέσου, αξιωματούχους στο Κίεβο και Ευρωπαίους συμμάχους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο.

Μεταξύ των επικριτών της απόφασης συμπεριλαμβάνονται Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί που υποστηρίζουν τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρανία στον αγώνα της κατά της Ρωσίας.

Τι έδειξε στρατιωτική αξιολόγηση

Ο Άνταμ Σμιθ, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι είναι παραπλανητικό εκ μέρους του Πενταγώνου να επικαλείται τη στρατιωτική ετοιμότητα ως αιτιολογία για την αναστολή της βοήθειας, όταν ο πραγματικός λόγος φαίνεται να είναι η επιδίωξη μιας πολιτικής ατζέντας που υποστηρίζει τη διακοπή της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

«Δεν βρισκόμαστε στο χαμηλότερο επίπεδο αποθεμάτων σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σημείο στα 3,5 χρόνια της σύγκρουσης στην Ουκρανία», δήλωσε στο NBC ο Άνταμ Σμιθ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Σμιθ ανέφερε ότι η ομάδα του έχει «δει τα στοιχεία» και, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη έλλειψης αποθεμάτων που να δικαιολογεί την αναστολή της βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η απόφαση αναστολής της αποστολής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ήταν μονομερής ενέργεια του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με τρεις κοινοβουλευτικούς συνεργάτες και έναν πρώην Αμερικανό αξιωματούχο, αναφέρει το δημοσίευμα. Ήταν η τρίτη φορά που ο Χέγκσεθ, με δική του πρωτοβουλία, ανέστειλε αποστολές βοήθειας προς την Ουκρανία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, τον Φεβρουάριο και τον Μάιο, οι αποφάσεις του ανετράπησαν λίγες ημέρες αργότερα.

Βουλευτές και από τα δύο κόμματα εξέφρασαν ενόχληση για το γεγονός ότι δεν είχαν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων και εξετάζουν αν η καθυστέρηση στην αποστολή παραβιάζει τη νομοθεσία που υποχρεώνει την κυβέρνηση να παρέχει αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία. Οι εν λόγω βουλευτές, όπως και ορισμένοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, προσπαθούν να διαπιστώσουν τους πραγματικούς λόγους πίσω από την απόφαση του Πενταγώνου να διακόψει την αποστολή και κινούνται για την ανατροπή της.

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε την απόφαση, δηλώνοντας ότι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αξιολόγησης του υπουργείου Άμυνας σχετικά με τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς συμμάχους και εταίρους, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο μήνα.

Η αξιολόγηση ξεκίνησε μετά από υπόμνημα του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, με το οποίο ζητούσε από το Επιτελείο του Πενταγώνου να επανεξετάσει τα αποθέματα όλων των ειδών πυρομαχικών. Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους με γνώση της διαδικασίας, η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι ορισμένα αποθέματα υψηλής ακρίβειας βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά όχι ακόμη κάτω από τα κρίσιμα ελάχιστα όρια.

Το Γενικό Επιτελείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία δεν θα μειώσει τα αποθέματα των ΗΠΑ κάτω από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση της στρατιωτικής ετοιμότητας, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, χαρακτήρισε την αξιολόγηση «έλεγχο επιχειρησιακής ικανότητας» κατά την ενημέρωση της Τετάρτης.

«Δεν μπορούμε να δίνουμε όπλα σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ. «Μέρος της δουλειάς μας είναι να δώσουμε στον πρόεδρο ένα πλαίσιο αξιολόγησης: πόσα πυρομαχικά έχουμε και πού τα στέλνουμε. Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται.»

Η Ουκρανία έχει απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις προς την Ουάσιγκτον για επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς η Ρωσία εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά ουκρανικών πόλεων.

Η αποστολή που ανεστάλη περιλάμβανε δεκάδες αναχαιτιστικά πυραύλων Patriot, ένα από τα πιο σημαντικά όπλα για την Ουκρανία στην προσπάθειά της να αναχαιτίσει τους ρωσικούς πυραύλους, καθώς και βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών, πυραύλους Hellfire, κατευθυνόμενα βλήματα GMLRS, εκτοξευτές χειροβομβίδων, πυραύλους Stinger εδάφους–αέρος και πυραύλους AIM αέρος–αέρος για τα μαχητικά F-16 της Ουκρανίας.

Σε χώρες όπως η Πολωνία, ορισμένα από τα αμερικανικά όπλα είχαν ήδη φορτωθεί σε φορτηγά και ήταν έτοιμα να μεταφερθούν στο Κίεβο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας έναντι ρωσικών επιθέσεων από αέρα και εδάφους. Ξαφνικά, στρατιωτικοί αξιωματούχοι και επιτελείς που είχαν αναλάβει τη μεταφορά ενημερώθηκαν ότι η αποστολή ακυρώνεται, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η αποστολή είχε εγκριθεί κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Μπάιντεν. Ορισμένα από τα όπλα προέρχονταν από τα αποθέματα των ΗΠΑ, τα οποία το Πεντάγωνο είχε προγραμματίσει να αναπληρώσει με νέες χρηματοδοτήσεις. Άλλα όπλα εντάσσονται σε πρόγραμμα που χρηματοδοτεί την αγορά νέου στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία απευθείας από αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, δηλαδή, δεν αφαιρούνται από τα αποθέματα των ΗΠΑ.

Ο Χέγκσεθ προσπάθησε άλλες δύο φορές να αναστείλει τη βοήθεια προς την Ουκρανία

Ο Χέγκσεθ έχει ήδη δύο φορές στο παρελθόν αναστείλει στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, χωρίς εμφανή συντονισμό με το Κογκρέσο ή τον Λευκό Οίκο. Την πρώτη φορά, τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, Ρεπουμπλικανός Ρότζερ Γουίκερ, χαρακτήρισε την ενέργεια «πρωτάρικο λάθος».

Η δεύτερη περίπτωση σημειώθηκε στις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με κοινοβουλευτικό συνεργάτη. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αναστολές ανετράπησαν μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικλ Μακόλ από το Τέξας, ένθερμος υποστηρικτής της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, δήλωσε:

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Πούτιν να νικήσει τώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ το γνωρίζει αυτό, γι’ αυτό και τάσσεται υπέρ της ειρήνης. Τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε στη Ρωσία ότι μιλάμε σοβαρά — και αυτό ξεκινά με το να εξασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα λάβει τα όπλα που ενέκρινε το Κογκρέσο για να πιέσει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.»



